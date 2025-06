L’Ateneu Igualadí i el Carme s’enfrontaran a la final per pujar a Tercera Catalana del Grup 25

El Grup 25 de Quarta Catalana es troba ja en la seva fase final, amb els equips que lluitaran per una plaça a Tercera Catalana ja definits després de les semifinals disputades aquest cap de setmana. L’Ateneu Igualadí i el Carme es jugaran pujar de divisió en els dos enfrontaments finals, després de superar al Fàtima B i al San Mauro B respectivament.

FC Fátima B 0-0 SE Ateneu Igualadí

L’empat entre el Fàtima B i l’Ateneu va certificar el passi a la final dels visitants, que van fer valer el 3-0 de l’anada. Can Masarnau es va quedar sense veure cap gol pujar al marcador. Tot i que els dos equips van disposar d’oportunitats per avançar-se al marcador, la llauna no es va arribar a obrir.

CE Carme 1-2 San Mauro B

El penals van decidir, en favor del Carme, el duel amb el San Mauro B. Els montbuiencs visitaven el camp dels carmetans amb l’objectiu de remuntar el 0-1, i el Carme pretenia fer valer el gol marcat a l’anada. Al minut 24 de partit, un gol en pròpia del Carme va posar el 0-1 per als mauristes. Uns minuts més tard, quan el cronòmetre marcava el 37, arribava el segon gol per als montbuiencs, que remuntaven l’eliminatòria per passar a estar al davant. A la represa, el Carme va tornar a marcar, posant l’1-2 i empatant de nou l’eliminatòria. Sense més gols fins arribar als penals, els 11 metres van somriure als carmetans.