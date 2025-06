500 igualadins participen a l’Ofrena del Ciri Votiu a la Mare de Déu de Montserrat

Aquest dissabte, 31 de maig, la ciutat d’Igualada ha renovat la tradició de l’ofrena del Ciri Votiu a la Mare de Déu de Montserrat. La comitiva formada per 500 persones ha sortit a les 9 del matí des de l’estació d’autobusos d’Igualada.

Un total de 9 autocars han transportat als participants fins a Montserrat on han pogut assistir a la missa conventual de dissabte. Abans de l’inici de la celebració han estat rebuts pel Pare Abat de Montserrat, Manel Gasch, a la mateixa basílica on les entitats han pogut fer una ofrena per deixar constància de la seva celebració.

La comitiva ha estat encapçalada per l’alcalde de la ciutat, Marc Castells i diversos regidors del consistori. A més també s’hi han afegit representants de les entitats igualadines que aquest any celebren un aniversari rodó com son: Petits Diables d’Igualada que fa 25 anys, l’associació Dessota que també en celebra 25, els Diables d’Igualada que en fan 30, l’Igualada Hoquei Club que enguany commemora els seus 75 anys, l’Agrupació Folklòrica d’Igualada de 85 anys, l’Associació del Poble Sec que fan 100 anys, els Priors del Sant Crist que commemoren 435 anys de la suor de sang del Sant Crist d’Igualada i també els Moixigangues d’Igualada que celebren els seus 30 anys d’història. Els Moixiganguers van ser els últims en fer l’ofrena ja que, per primera vegada a la seva història, l’entitat va fer un pilar a l’interior de la basílica de Montserrat.

La tradició d’oferir el Ciri Votiu a la Mare de Déu de Montserrat es va recuperar a la dècada dels anys noranta, recordant que l’any 1.515, amb l’objectiu d’evitar l’arribada d’una epidèmia de pesta sorgida a Barcelona a la ciutat, els consellers de la vila d’Igualada van demanar protecció a la Mare de Déu duent-li un ciri.