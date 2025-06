El Ple de Calaf aprova demanar un préstec per construir la futura residència de gent gran

Aquest dilluns 26 de maig l’Ajuntament de Calaf va celebrar una nova sessió plenària ordinària on les operacions de crèdit van ser un dels punts destacats de l’ordre del dia.

La proposta de crèdit més significativa va ser la referent a la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament de la plataforma de serveis i futura residència per a la gent gran de Calaf.

Tal com va explicar el secretari, el préstec demanat inclou dues operacions diferents. Per una part, es demana un crèdit d’1.395.00 € amb un interès del 3,99 % per costejar la inversió que l’Ajuntament assumirà amb fons propis. D’altra banda, s’ha demanat una bestreta de 1.246.000 € al 3,75% que s’utilitzarà per avançar aquesta part de la despesa de construcció que – tot i estar subvencionada amb fons Next Generation – es cobraran posteriorment i serviran per amortitzar anticipadament el préstec. Finalment, també s’han demanat 117.763 € per a finançar la resta d’inversions que ja tenia l’Ajuntament al pressupost, a un interès 0, per tal que no s’hagin de quedar aturades.

L’alcaldessa, Montserrat Mases, va explicar que demanar aquest crèdit col·loca l’Ajuntament en tutela financera per part de la Generalitat, ja que el deute supera el 85,29 %. Tot i això, va remarcar que la residència és una prioritat, i que aquest endeutament és provisional, ja que gran part dels diners es recuperaran un cop arribi la subvenció europea. També va informar que l’Ajuntament espera rebre una posible subvenció extraordinària de la Generalitat aquest juliol, que podria ajudar a reduir l’import del préstec.

Joan Caballol, de Junts per Calaf, va expressar plena confiança en aquest tema i per això, el seu grup hi va votar a favor. Tanmateix, va demanar que hi hagi un control exhaustiu amb les certificacions per evitar ensurts. Josep Casulleras del GiC va explicar que al no ser necessaris els seus vots per aprovar l’operació, davant la complexitat financera, el seu grup s’abstindria tot i que també és un tema amb què volen donar el màxim suport.

D’altra banda, també es van aprovar diferents modificacions de crèdit vinculades a noves subvencions rebudes que es destinaran a la compra d’un dispositiu electrònic de contaminació (4.997,30 €), l’execució del Pla educatiu d’Entorn (15.427,97 €), el manteniment de la Casa Gimferrer (2.714,48 €), la festa de benvinguda als nadons Arrela’t (8.882,24 €) i l’adquisició de càmeres de seguretat per millorar la seguretat i convivència ciutadana (120.000€).

S’aproven dues noves denominacions a la via pública: placeta d’Emili Sangenís i plaça dels Pastorets

El Ple també va aprovar per unanimitat dues propostes sorgides a la darrera reunió de la Comissió del Nomenclàtor celebrada el passat 7 de maig. Per una part, dedicar el nom d’Emili Sangenís a la placeta que hi ha entre la plaça de les Eres i el carrer Sant Pere. I per l’altra, canviar la denominació de la plaça de la Llibertat per la plaça dels Pastorets amb motiu del centenari dels Pastorets de Calaf aquest 2025.

Finalment, al Ple també es va aprovar la bonificació de l’ICIO de la Fundació Privada Casal de Calaf i la modificació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calaf per a la creació d’un baixador ferroviari de càrrega de mercaderies.