Així estan els “play-offs” d’ascens a Tercera Catalana del futbol anoienc

La promoció d’ascens a Tercera Catalana ha començat aquest cap de setmana per als equips de la comarca de l’Anoia. A més, el Santa Coloma de Queralt està disputant la final del grup de Lleida contra l’Artesa de Lleida, de la qual en queda un partit. Així estan els resultats després del cap de setmana:

Grup 24: empat de l’Igualada City al camp del Gelida

Gelida 1-1 Igualada City

Empat de l’Igualada City a casa del Gelida en l’anada del play-off d’ascens a Tercera Catalana. Els igualadins es van avançar poc abans d’arribar al descans, quan Jon Castaño va marcar al minut 41 de partit. El marcador no es va moure fins al tram final del partit, quan els locals van empatar al minut 75. El resultat ja no es mouria més. El proper partit es disputarà a Igualada, amb tot per decidir entre els dos equips.

Grup 25: victòria de l’Ateneu contra el Fàtima B i del Carme contra el San Mauro B

SE Ateneu Igualadí PB 3-0 FC Fátima B

Les Comes va viure el primer enfrontament del derbi igualadí pels play-offs d’ascens a Tercera Catalana entre l’Ateneu i el Fàtima B, que es van endur els locals per 3-0. Al minut 8, l’Ateneu va obrir la llauna amb un gol de Maaroufi. La resta de gols arribarien en el tram final del partit, quan Garriga, de penal, va ampliar distàncies per a l’Ateneu. Al minut 82, Vázquez va fer el tercer, establint el 3-0 definitiu. El Fàtima B rebrà a Can Masarnau a l’Ateneu en el partit de tornada d’aquest derbi igualadí per pujar a Tercera Catalana. El partit es disputarà el diumenge 1 de juny a les 18h.

UD San Mauro B 0-1 CE Carme

El duel entre el San Mauro B i el CE Carme, disputat al municipal de Montbui, va acabar amb victòria visitant per 0-1. L’únic gol del partit el va marcar Arnau Cardona al minut 12 de la primera part. El marcador ja no es va moure més i el partit va acabar amb victòria per la mínima de l’equip carmetà. El partit de tornada serà el diumenge 1 de juny al municipal de Carme.

Grup 28: el Santa Coloma cau per un gol contra l’Artesa de Lleida

El CF Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà) va perdre el primer partit de la final dels play-offs d’ascens a Tercera Catalana contra l’Artesa de Lleida. Els colomins van cedir per 2-1, però encara tenen el partit de tornada per intentar accedir a una plaça a Tercera. Els lleidatans van marcar al minut 9, però un gol en pròpia va igualar el marcador per als colomins al quart d’hora de partit. No va ser fins al minut 71 que els lleidatans es van tornar a avançar, establint el 2-1 definitiu. El proper partit serà el dissabte 31 de maig a Santa Coloma de Queralt.