Vilanova Comerç organitza la Fashion Conca una passarel·la de moda de la Conca d’Òdena

Aquest any, Vilanova del Camí recuperarà la passarel·la de moda que s’havia fet anys enrere des de Promoció Econòmica. Vilanova Comerç, de la mà de Lorena Estilista i Da Disseny, promotores de la iniciativa, organitza aquesta desfilada que han anomenat Fashion Conca, amb la voluntat de promocionar el comerç de Vilanova i de la Conca.

Lorena Bonilla, del saló de bellesa Lorena Estilista, i Alba Pérez, de l’empresa de màrqueting digital Da Disseny, van traslladar a Vilanova Comerç una idea que feia temps que els rondava pel cap. Una iniciativa que l’entitat va entomar de seguida i que també ha sumat altres suports com el de la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Lorena Bonilla afirma que els feia molta il·lusió poder oferir a Vilanova del Camí un acte amb molt glamur per donar a conèixer un tipus d’establiments com perruqueries, centres d’estètica, moda i complements. I alhora afegir altres que no són tan habituals a les passarel·les, però que també són un complement com les empreses de restauració.

L’organització de la Fashion Conca s’està fent pràcticament a contrarellotge perquè volen presentar-la en societat el dissabte 19 de novembre. L’escenari de l’esdeveniment el Centre d’Innovació Anoia i l’espectacle començarà a les sis de la tarda.

Es busquen models de totes les edats i també establiments interessats a participar

L’organització està buscant tant models, com establiments que hi vulguin participar, bé en la passarel·la, bé en l’organització de l’esdeveniment. Concretament, la convocatòria està oberta a perruqueries, estètiques, botigues de moda, complements, restaurants i empreses de càterings… tant de Vilanova com de la Conca d’Òdena que vulguin col·laborar i participar.

Des de Vilanova Comerç ja han començat a fer la promoció de l’esdeveniment a les xarxes socials i també hi han fet arribar a les associacions de comerciants de la Conca: la UEM, Igualada Comerç, Igualada Nord… i amb la Mancomunitat per tal que ho facin arribar als seus associats.

Alba Pérez, de Da Disseny, assegura que, de moment, la resposta està sent molt bona i que ja hi ha força persones inscrites com a models. També han obert la llista de comerços interessats a participar en la desfilada.

Leonor Garcia, dinamitzadora de Vilanova Comerç ha valorat especialment la sinergia que s’està creant entre els comerços . Assegura que s’estan donant moltes complicitats que auguren una gran acollida de l’esdeveniment.

Fashion Conca: una oportunitat per donar-se a conèixer i valorar el potencial comercial de Vilanova i la Conca

La Fashion Conca esdevindrà un gran aparador de productes i serveis de Vilanova i la Conca i alhora una bona promoció per tenir en compte de cara a les festes de Nadal. Jordi Barón, regidor de Promoció Econòmica, assegura que és una oportunitat que posarà en valor el comerç de proximitat.

Vero Romero, presidenta de Vilanova Comerç, espera omplir l’auditori del Centre d’Innovació Anoia que serà l’escenari d’aquesta desfilada. Serà un bon moment, diu Romero, de veure recompensat l’esforç que estem fent els comerços locals i de veure tot el que podem fer si anem plegats.

Si esteu interessats a col·laborar com a models o com establiment, podeu enviar un correu electrònic a fashionconca@gmail.com o enviar un missatge privat. També podeu enviar un WhatsApp al 692773729. El termini per apuntar-se és el 6 d’octubre.