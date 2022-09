Victòria suada i treballada per a l’Events CB Igualada

EVENTS CB IGUALADA 43

CB GRANOLLERS 1 38

El conjunt de l’Events CB Igualada començava la temporada a casa enfront el CB Granollers, en la primera jornada de Copa Catalunya. Aquest primer partit se celebrava el passat dissabte 24 de setembre al Pavelló de Les Comes.

El partit va començar amb molta igualtat i amb algunes imprecisions per ambdós equips. Les igualadines aconseguien trobar llançaments alliberats però no estaven encertades. Al final del període, 9 a 8.

En el segon període, les igualadines van continuar amb el desencert en el llançament exterior. Aconseguien circular i trobar bones opcions de llançament però no s’aconseguia anotar. El rival, per contra, va començar a estar més encertada de cara a cistella i ho aprofitava per escapar-se en el marcador. En el tram final de la primera part, les igualadines van baixar el nivell defensiu i sobretot el de concentració fet que van aprofitar les del Granollers per endossar un parcial de 2 a 12. Al descans s’arribava amb una desavantatge d’onze punts, 16 a 27.

En el tercer període, les jugadores de Xiki Almendro van sortir mentalitzades que la situació es podia capgirar. Van incrementar el nivell defensiu i aquest cop sí, van estar molt més encertades en el llançament. Un parcial inicial de 7 a 0 posava a les igualadines novament en el partit. Les visitants començaven a notar la fatiga i no eren capaces de seguir el ritme de partit que marcava el conjunt igualadí. S’arribava al final del període amb només tres punts de desavantatge, 29 a 32.

En el darrer període, les noies de l’Events CB Igualada, van seguir amb el mateix nivell defensiu i amb bones accions ofensives. El rival cada cop es veia més superat. Les igualadines no volien deixar escapar la victòria. A falta de 3 minuts pel final, les locals es col·locaven per davant en el marcador, 39 a 37. En un final d’infart, les igualadines van saber jugar millor aquests minuts i es van acabar enduent-se la victòria per 43 a 38.

Victòria suada i treballada per un conjunt igualadí en construcció. L’Events CB Igualada comença amb bon peu la temporada. Aquesta victòria ha de donar tranquil·litat a l’equip i sobretot confiança.

El proper partit de les igualadines serà diumenge 2 d’octubre a la pista del SAFA Claror de Barcelona.