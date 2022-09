Toni Bou ha aconseguit aquest mes de setembre tres títols mundials

A l’igual que el 2017 i l’any passat, el trio de pilots format per dos catalans Toni Bou i Adam Raga i el basc Jaime Busto, han guanyat el Trial de les Nacions, verdader campionat mundial d’equips nacionals. Aquest trial es va disputar amb les zones situades dins el circuit italià de Monza.

El pierenc Toni Bou amb Montesa, Adam Raga amb TRRS i Jaime Busto amb Vertigo van evidenciar la seva superioritat demostrant que a nivell persona son els tres millors pilots del món i es van imposar amb força facilitat a l’equip italià i al britànic que ocuparen les altres dues places del podi.

A l’acabar el trial italià Bou comentava: “En la competició del Trial de les Nacions, a Espanya tenim un gran equip i, com sempre, ens l’hem passat molt bé corrent els tres junts. Vull agrair a la Federació Espanyola que hagi comptat amb mi un any més i estic molt content d’aconseguir un altre títol mundial més per a l’equip. Sempre és bo acabar la temporada a l’aire lliure amb un títol i ara ja estem esperant l’última carrera de X-Trial a Andorra per a poder córrer sense pressió i celebrar un any molt bo per a mi i per al Repsol Honda”.

Ja són 17 els títols que el pilot anoienc ha guanyat amb l’equip estatal espanyol que sumats amb els seus 32 campionats mundials, la xifra arriba a 49, una autèntica gesta que serà molt difícil no ja superar sinó igualar per un altre esportista en el futur.

Un mes de setembre el d’enguany en el que Toni Bou ha conquerit tres títols mundials, i això tant per ell personalment, per Piera i per l’Anoia és un gran motiu d’honor i glòria esportiva.