La Unió Empresarial de l’Anoia va formar l’any passat 347 alumnes i va inserir 72 persones a empreses de la comarca

La Unió Empresarial de l’Anoia registra bones dades l’any 2024 pel que fa a formació i inserció laboral, consolidant-se com a un referent en formació i inserció laboral a la comarca. Amb un total de 72 persones inserides al mercat laboral i 347 alumnes formats en diverses àrees, la UEA ha reafirmat el seu compromís amb el desenvolupament econòmic i social del territori.

Durant el 2024, la UEA -i tenint en compte les necessitats detectades pel teixit empresarial- va organitzar diverses formacions a través de Conforcat a Mida de la mà del Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya. Es tracta de cursos subvencionats, adreçats a persones treballadores o en situació d’atur i que pretenen donar resposta a la necessitat que té la indústria anoienca de tenir personal format.

Pel que fa a formació bonificada, aquest 2024, 239 persones s’han format amb la patronal anoienca, a través de 19 cursos organitzats per l’entitat amb un total de 168 hores de formació. Els cursos que s’han impartit han sigut diversos: des de cursos específics per a dominar la xarxa social Instagram i WhatsApp Business; com bonificar la formació de l’empresa; habilitats de comunicació; gestió de les emocions als conflictes; lideratge; com potenciar els resultats comercials; la gestió de la producció; com millorar l’assertivitat; estratègies de compra, aprovisionaments i gestió de proveïdors; com incorporar LinkedIn a l’activitat comercial; gestió d’equips; Excel nivell mitjà i estratègies per a la negociació de conflictes.

Com a novetat i amb la mirada posada en el VIIIè Fòrum Empresarial de l’Anoia -que va tenir lloc el passat dijous 28 de novembre de 2024 i que va exposar l’impacte de la IA a les empreses i la seva irrupció dins el món empresarial-, la UEA va organitzar un seguit de seminaris per formar a les persones treballadores i directius/ves de les empreses com aprofitar la IA dins l’empresa, tenint en compte aquesta eina revolucionària i desconeguda per a molts i acompanyar als professionals en aquest paradigma. En aquest sentit, es van organitzar diversos cursos sobre com comunicar amb l’ajuda de la intel·ligència artificial; la IA Generativa en màrqueting i vendes; en recursos humans; i també, en el management.

Cursos subvencionats

Per l’altra banda, l’oferta subvencionada d’aquest 2024 ha tingut en compte les necessitats de les indústries del territori. Un total de 108 alumnes s’han format a través de 8 cursos que han tingut un total de 330 hores de formació subvencionada. Els cursos subvencionats han estat adreçats prioritàriament a treballadors/es en actiu, però també, per a persones en situació d’atur.

Els cursos han estat els següents: Operari/a de planta química; mecanització amb torn CNC; electricitat industrial; mecanització amb fresadora CNC; automatització programable; hidràulica i soldadura Mig-Mag.

Tots els cursos organitzats per la Unió Empresarial de l’Anoia han comptat amb un professorat expert en cadascuna de les matèries impartides.

Per aquest 2025, la Unió Empresarial de l’Anoia posa en marxa un ampli ventall d’oferta formativa per tal millorar les habilitats professionals en àrees i disciplines tan diverses i innovadores com la IA, les compres, la producció, la gestió d’equips, entre altres. Tota l’oferta formativa està disponible a www.uea.cat

Borsa de treball

Un dels altres valors de la Unió Empresarial de l’Anoia és el fet de disposar del servei i departament propi de Borsa de Treball disponible i exclusiu per a empreses associades. En aquest sentit, es tracta d’un servei que ajuda a cercar el personal que les empreses necessiten, de manera àgil i totalment personalitzada i des d’aquest departament es gestionen aquestes ofertes i els currículums dels candidats que arriben a la UEA.

El passat 2024, aquest departament presenta els següents resultats: per una banda, s’han gestionat 201 ofertes de feina, de les quals, s’han tancat 83 ofertes i 56 persones s’han inserit a empreses de l’Anoia gràcies a la UEA. Els perfils professionals que més s’han gestionat des de la borsa de treball de la UEA són: Administratiu/ves, comercials i operaris/es. També destaquen els perfils de tècnics/ques i d’enginyers i enginyeres.

Les ofertes de feina s’actualitzen de forma periòdica i diària. Per a més informació: www.uea.cat a l’apartat Borsa de treball. La UEA va tornar a comptar amb aquest programa d’inserció, un projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Aquest programa té com a objectius la formació i inserció de persones a partir de 30 anys i inscrites al SOC com a demandants d’ocupació, en el mercat de treball; tot i que es van prioritzar els següents perfils: persones aturades de llarga durada, persones treballadores en situació d’atur majors de 45 anys i amb baixa qualificació acadèmica.

El 2024 es van realitzar 16 insercions de persones aturades, la gran majoria, de llarga durada i majors de 45 anys, amb un total de 15 contractes indefinits i un de temporal. Les empreses que han participat són de sectors diversos i s’han cobert les següents vacants: comercial, xòfer, expenedor de gasolinera i neteja de cotxes; ajudants d’obrador; administratius/ves, lampista; neteja i ajudant de cuina i mossos de magatzem.