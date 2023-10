Un nou capítol de la història dels Moixiganguers: 4d8 amb agulla

Avui dissabte 21 octubre la colla morada ha fet la 29a edició de la seva diada a la plaça de l’Ajuntament, amb els Castellers de Vilafranca que venen amb bona embranzida a la jornada prèvia de Tots Sants, i Capgrossos de Mataró que estan amb molt bona forma.

A la primera ronda els locals han fet un sòlid 5d8, el tercer que descarreguen aquesta temporada; posteriorment els verds han fet un 3d9f ben treballat d’inici a fi i Capgrossos han tancat la ronda amb un 3d8, que segurament el veurem d’un pis més a la diada Mariona Galindo.

A la segona ronda, els morats han descarregat el 4d8 amb agulla, una fita històrica per la colla, ja que és la primera vegada que el porten a plaça. Els vilafranquins han continuat amb un 4d9f, i els del maresme han descarregat la torre de vuit folrada.

Agafant el relleu de Capgrossos, a la tercera ronda els igualadins han fet la torre de vuit amb folre -l‘onzena d’aquesta temporada-; seguidament els verds han portat un 9d8, castell de gamma extra que per Tots Sants podríem veure de forma inèdita damunt d’un folre. Els Capgrossos han acabat la tercera ronda fent un 4d8, completant així la tripleta de vuit pisos, el seu primer castell de 8 amb una noia al pis de terços.

En els pilars de mèrit, els Moixiganguers han intentat per primera vegada a plaça el pilar de 7 amb folre, però l’estructura ha cedit abans que l’enxaneta pogués fer l’aleta i els verds han fet el pilar de 6.

La diada s’ha tancat amb una ronda conjunta de pilars, a on els locals han aixecat 10 pilars de 4 simultanis i han mostrat la bandera de l’Associació Contra el Càncer, recordant així que aquest dijous 19 d’octubre va ser el Dia Internacional de la lluita contra el càncer de mama.

El cap de colla dels Moixiganguers Jordi Moreno, ha fet un balanç positiu de la diada dient que “hem pogut obrir la diada amb el 5d8, que només en portàvem 2 a la temporada i hem sortit amb prou confiança. Alhora hem pogut descarregar el 4d8 amb agulla” Moreno ha explicat que hi va haver un canvi de xip a les últimes setmanes i també hi va haver una convicció pel castell, la qual cosa afirma que s’ha notat avui a plaça. El cap de colla dels morats ha remarcat que és la millor actuació de la temporada i diu que “hem d’estar molt contents. Anàvem convençuts que descarregarem el pilar de 7, però no deixa de ser un castell molt fràgil i finalment ha cedit”; cal recordar que els igualadins fa un mes que van descarregar el pilar de 6 per primera vegada, a la diada de la Misericòrdia de Reus el 23 de setembre.

Finalment, Jordi Moreno diu que queda feina pendent de cara a l’any que ve “hem de recuperar el castell de 9 (3d9f) que aquest any de moment se’ns resisteix, i descarregar el pilar de 7 amb folre, que de segur serà ben aviat”.

Resum de la diada:

Moixiganguers: 5d8, 4d8a, td8f, (i)pd7f, 10pd4

Castellers de Vilafranca: 3d9f, 4d9f, 9d8, pd6, 5pd4

Capgrossos de Mataró: 3d8, td8f, 4d8, 2pd5