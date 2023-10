Les populars Festes del Barri de la Font Vella, o quan la tradició és tot un segell d’identitat

Des de mitjan segle XIX se celebren, i en data de 12 d’octubre, salvades excepcions, les tradicionals Festes del Barri de la Font Vella en honor a la Mare de Déu del Pilar, altrament Festes del Pilar. Òbviament, d’aleshores ençà el veïnatge del barri de la Font Vella va consolidar-se com a convocant d’aquesta celebració, just quan els veïns van fer-se pròpia la denominació de Font Vella a propòsit de l’existència d’un carrer amb el mateix nom, moment encara distant de l’any en què seria construïda la Plaça del Pilar (1931), després de l’enderroc d’una estreta illa de cases que donava respectivament als antics carrers de la Bonanova i de la Font Vella. Així mateix, amb el temps es van sumar al veïnatge de la Font Vella els carrers: Costiol, Roser, Sant Bartomeu, Mare de Déu de l’O, i una recent, Plaça Pius XII. En aquest context de carrers propers i nombrosos residents no és d’estranyar que, de sempre, els veïns s’hagin sentit no sols vinculats al barri sinó també compromesos amb la seva llorejada celebració, la Festa del Pilar, àdhuc amb tot un ventall de festejos populars per als quals places i carrers seran abillats amb tota mena d’ornaments.

Un cop més, i per a aquest 2023, les Festes del Barri de la Font Vella se celebren essent objecte d’un merescut reconeixement per part de la ciutadania Igualadina si es considera la notable concurrència de públic que va participar activa i alegrement dels diferents actes; tant és així que, d’una conversa amb alguns membres de l’organització, se n’obté el grau de satisfacció que aquesta celebració any rere any vegi encertats resultats. Això és, amb gairebé dos segles de vida, les Festes del Barri de la Font Vella van escrivint una llarga història que per a la comissió festiva és tot un motiu d’orgull; i, encara més quan de forma natural s’han anat succeint els pertinents relleus generacionals, facilitant de retruc que les festes vagin guanyant nous adeptes.

Així doncs, i com de costum, els treballs més laboriosos són: muntar i guarnir la capella -a mode de templet- de la Verge, emplaçada sobre la històrica font; vestir elegantment els gegants, i engalanar els carrers i places, amb banderes i flors. Paral·lelament, a les reunions, la comissió va programant els actes festius, ja sigui els referits a la fita primordial de l’ofici religiós de devoció a la Mare de Déu del Pilar, a l’Església del Roser, renovant anualment el seu vot, per haver lliurat els seus veïns d’una devastadora epidèmia; ja sigui l’extens calendari d’actes populars amb rerefons festiu i cultural, no exempts d’originalitat.

A mode cronològic, enguany i com és habitual, tot ha començat a la vigília de la Festa del Pilar, amb el puntual repic de campanes de Santa Maria i del Roser, seguit d’una enlairada de coets, i la Cercavila dels Gegants del Barri (el Botines i la Pilar), amb acompanyament musical i tot. A la tarda, a la plaça Pius XII, un sopar familiar va veure’s amenitzat amb la veu d’una jove Marta Vidal. El mateix dia 12, un despertar musical amb el so dels Grallers de Sitges s’anticipava a la Missa solemne de Santa Maria, que també gaudiria d’acompanyament musical; immediatament després es visitava i es feia ofrena a la capella de la Verge del Pilar. Posteriorment, es va participar al públic d’un vermut musical, amb els Músics del Parc. I, a la tarda, els infants vivien un fantàstic espectacle infantil a més d’assaborir una xocolatada popular. Al capvespre, tot era una invitació al ball, a ritme de jazz.

Tanmateix, fa anys que forma part d’aquests actes el famós mercat d’oportunitats i d’intercanvi, el “Mercat de la Puça”, una cita que era convocada dissabte passat; i, aquest mateix dia, va tenir lloc una resplendent Cercavila del Foc. Alhora, el diumenge 15, hi havia convocada una típica Trobada de Puntaires de tota Catalunya; seguida d’un Ball de Sardanes i un altre dinar familiar de veïns, a més d’un Concert de Gòspel, a l’Església del Roser. Tot i això, encara se celebren actes aquesta setmana, com la Missa dels Difunts i una “Pescada”, una excursió sorpresa amb un dinar de germanor.

Al cap i a la fi, unes esplèndides festes que reafirmen, una vegada més, el valuós activisme cultural, artístic i espiritual d’una Comissió de Veïns, actualment, formada pels cònsols/es: Carles Bisbal, M. Antonia Bisbal, Maure Bisbal, Pere Farré , Joana Montiel, Carles Sala, Joan Sallès i Marta Torras; conformant conjuntament un autèntic acte de servei, generositat i estima al veïnat de la Font Vella en qüestió, i a tota la ciutat