Un final molt ajustat que fa caure a l’Events CB Igualada

JOVENTUT LES CORTS 58

EVENTS CB IGUALADA 54

Les Igualadines es van desplaçar fins a Barcelona per diputar el passat dia 4 de desembre. El partit corresponent a la desena Jornada de Copa Catalunya contra el Joventut les Corts.

L’Igualada arribava al partit recuperant a Paula Iglesias i Elia compte, després de llargues baixes. El partit comença amb un gran encert de les locals, que tot i llargs atacs i tirs forçats per la gran defensa igualadina acabaven en cistella. En el camp contrari els atacs de les blaves eren feixucs i es trobaven amb una defensa de contacte molt tancada que els dificulta els punts de 2. El quart s’acabà amb una diferencia de 7 punts, tot i que podria haver sigut molt més gran.

En el segon període la balança defensiva es va igualar, les de Xiki Almendro van augmentar la intensitat defensiva. Això els donà confiança en atac, van saber treure les faltes del contacte i aprofitar que la defensa local estava molt tancada per castigar des de la línia de 3. El marcador a la mitja part era de 33-24.

Després del descans, les blaves van sortir amb ganes de guanyar, demostrant amb bon joc i una defensa intensa que no es rendirien. La defensa en zona va dificultar molt l’anotació a les de Barcelona que no sabien com atacar-la. Període de 10-13 que acostava a les igualadines al marcador.

En l’últim quart els esforços de les de Xiki Almendro per posar-se per davant en el marcador, a través de l’encert en triples i a la línia de tirs lliures, es veien frustrats per les grans accions individuals de les barcelonines, que aconseguien així mentir un marcador favorable. Un final molt ajustat, en que les igualadines van tenir el triple del empat a les mans, no va permetre dur la victòria a Igualada. Final 58-54.

Després del pont, l’Events Igualada es desplaçarà fins a Manresa per jugar contra el Manresa CBF, rival complicat i directe.