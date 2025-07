L’Ajuntament d’Igualada farà un estudi per millorar la gestió de les pluges intenses

Davant les afectacions causades per les intenses pluges del passat dissabte, l’Ajuntament d’Igualada iniciarà un estudi tècnic per analitzar i determinar els mecanismes més efectius per redirigir l’aigua de pluja i reduir l’impacte dels episodis de precipitació extrema que, amb cada cop més freqüència, afecten la ciutat.

Aquest estudi se centrarà en els principals carrers que connecten Igualada de nord a sud —amb una forta pendent i que actuen com a canals d’acumulació d’aigua en moments de pluja intensa— són els que presenten una major vulnerabilitat, com són per exemple l’Avinguda Pau Casals–Carrer Badalona o el Carrer Lleida.

Mesures a prendre en un context de canvi climàtic cada cop més intens

L’estudi valorarà diferents opcions d’actuació com ara la implantació de sistemes de recollida separativa, la creació de dipòsits de laminació, la millora dels embornals existents o la instal·lació d’embornals especials de gran capacitat, com els ja presents a Les Comes.

Segons expliquen des del consistori, “tots els sistemes i solucions seran analitzats amb detall amb la voluntat de minimitzar els efectes de les pluges intenses i fer de la ciutat un espai més resilient davant l’emergència climàtica”.