L’Escola Font del Roure de Masquefa; un projecte educatiu que defuig els mètodes tradicionals

El passat 12 de juny l’Escola pública Font del Roure de Masquefa va ser guardonada amb el Premi Ensenyament 2025; un guardó impulsat per la Fundació Cercle d’Economia, que dotava de 10.000 euros al projecte guanyador i considerat el més prestigiós del país en termes d’educació.

El director del centre, Xavi Solé, la cap d’estudis, Elisabet Barco i la secretària, Laia Vallhonrat, narren com van viure la notícia “rebre el premi va ser una notícia d’alegria i d’orgull pel centre”.

Els centres finalistes de la categoria eren l’Escola Congrés-Indians de Barcelona, l’Escola Pompeu Fabra de Lloret de Mar i l’Institut Manuel de Montsuar de Lleida; tal com explica el director del centre “els altres finalistes eren projectes molt consolidats, molt potents i amb molta tradició, per exemple, el Congrés d’Indians, que és un referent a nivell de país”.

La jornada del 12 de juny va suposar sorpresa i satisfacció a l’Anoia Sud, en un acte a on va assistir el claustre de l’escola, l’alcalde de Masquefa, Daniel Gutiérrez, les diferents personalitats del jurat, i la consellera d’Educació, Esther Niubó.

L’escola des de dins

L’escola, situada a l’extrem oest del nucli urbà, a mitjan juliol té una personalitat relativament diferent de la que pot tenir durant el curs escolar. La façana de l’edifici està farcida de finestres, la qual cosa fa intuir que a l’interior hi impera la llum natural. Un cop a dins, s’hi observa un ambient típic d’escola en mesos d’estiu. Diferents persones traginant objectes amunt i avall, replantejant el rol que ha d’ocupar cada objecte, i penjant l’orla dels, ara ja, exestudiants del centre. Entremig de la barrina post curs, en Xavi, l’Elisabet i la Laia troben un moment per seure i explicar quin és el projecte pedagògic del centre que els ha distingit.

“A l’Escola Font del Roure, ja fa dotze o tretze anys que vam passar de treballar amb llibres de text a fer-ho amb projectes i espais; els projectes són d’investigació i transversals”, expliquen des de l’equip directiu. A través dels projectes trien una pregunta de referència, i es fa “una construcció del coneixement compartit amb el grup classe a on van sorgint noves qüestions”.

L’escola masquefina, tal com explica en Xavi, quan va començar a fer la transformació cap a un enfocament educatiu no tradicional, va beure d’escoles com el Marta Mata de Vilanova del Camí o l’escola Martinet a Cornellà de Llobregat.

Els reptes en un municipi sensible a canvis

Masquefa és un municipi amb una casuística molt concreta. La vila, situada a l’extrem oriental de la comarca de l’Anoia, està a cavall entre l’Anoia i el Baix Llobregat, la qual cosa la fa molt sensible als diferents èxodes que viu Catalunya. Des de l’equip directiu diuen que van fer el canvi de mètodes de treball “perquè ja intuíem la complexitat de l’Anoia Sud; molta gent d’urbanitzacions, poques arrelades al territori perquè eren famílies que venien de la perifèria de Barcelona, amb un volum elevat de nens amb dificultat d’aprenentatge… veiem que no ens servia un mètode estandarditzat per a tothom”.

Les aliançes i el treball cooperatiu, al centre del projecte educatiu

Una de les particularitats del mètode de treball de l’escola és el component social que duen a terme, i les relacions que hi ha entre el centre i diferents entitats i associacions de la comarca.

En Xavi, l’Elisabet i la Laia expliquen que han intentat buscar aliances a fora “és fonamental el sentiment de pertinença i alhora ser solidaris, fer comunitat i veïnatge. Hi ha famílies que estan molt aïllades perquè no tenen família extensa a prop. Des de l’escola intentem crear una comunitat i espai de trobada perquè sigui l’escola de tothom; al cap i a la fi, l’objectiu que tenim tots és acompanyar als seus fills i filles perquè siguin feliços en un entorn segur, que siguin crítics i autònoms”.

Pel que fa a les xarxes amb altres entitats, des de l’Escola Font del Roure s’ha treballat amb entitats de la cultura popular de Masquefa, i amb altres entitats com Eixarcolant per crear el jardí de les olors i l’hort; amb l’ajuntament per crear una marca per vendre les verdures de l’hort, amb la biblioteca, l’Observatori de Pujalt… i inclús en àmbit més internacional, l’equip directiu explica que treballen amb diferents centres escolars de la península, i a nivell de professorat, fan trobades de docents per compartir recursos amb escoles de Dinamarca, Alemanya, Malta i Suècia.

“Necessitem un ecosistema que permeti l’aprenentatge en les millors condicions possibles”

Els resultats de les competències bàsiques enguany ha estat un tema d’alta recurrència, ja que es van registrar els pitjors resultats històrics a Catalunya en ciència i matemàtiques. En aquest sentit, des de l’Escola masquefina expliquen que els resultats no se’ls hi apliquen al centre pel fet que aquestes dues modalitats són a on van treure millors resultats, però des de l’escola recalquen que “el Departament intenta millorar els resultats acadèmics, però s’ha d’aprofundir en els aprenentatges i ser rigorós i exigent per intentar millorar”. Reivindiquen que “necessitem un ecosistema que permeti l’aprenentatge en les millors condicions possibles, que permeti als infants l’acompanyament i la gestió emocional, perquè hi ha persones amb unes motxilles de vida espectaculars”.

Alhora, fan palès que “el sistema està col·lapsat, no només l’educació, sinó que tots els sistemes estan molt tensats, hem d’intentar demanar generositat en aquests moments, cada vegada se’ns demana més amb els mateixos recursos, i és difícil. Per això creiem que el benestar, la seguretat i la confiança és bàsic per a l’aprenentatge”.

“Són infants que qüestionen, que no són còmodes”. Així acaben definint a l’alumnat que passa per l’Escola Font del Roure, a través d’una educació que defuig de les tècniques tradicionals, intentant “acompanyar als infants perquè puguin entendre el món on viuen i siguin crítics envers els reptes que venen”.