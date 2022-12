El Monbus CB Igualada suma una derrota més a la dinàmica que arrossega

Per

MONBUS CB IGUALADA 67

CB VALLS ÒPTIQUES TEIXIDÓ 88

El passat dissabte 3 de desembre el Monbus CB Igualada disputava el partit corresponent a la jornada número 9 de la lliga contra el C.B. Valls, un dels líders de la competició i que actualment porta un gran nombre de partits sense veure la derrota. Aquesta dinàmica amb partits guanyats en els últims minuts de partit era totalment oposada a la situació vívida pel C.B. Igualada.

Tot just iniciat el partit l’equip visitant va deixar clar perquè són una de les millors plantilles de la competició amb un encert abismal des de la línia exterior. El partit es va convertir en un intercanvi de cistelles contínues on el C.B. Valls va sortir afavorit a causa de la diferència des de la línia de tres.

La diferencia en el marcador ja era molt àmplia, però, tot i això, l’equip igualadí va aprofitar els primers minuts del segon quart per mostrar caràcter i gràcies a una gran defensa poc a poc van aconseguir disminuir la distància en el marcador. El partit es va tornar molt igualat i gràcies a la distància retallada en el marcador l’equip local tornava a estar dintre el partit.

La segona part va tornar a iniciar-se de la mateixa manera, un C.B. Valls demolidor que marcava el ritme del partit i aconseguia tornar a marxar en el marcador i posteriorment un igualada que tornaria a plantar cara i aconseguiria entrar al quart període amb només una diferència de 10 punts. No obstant això, la dinàmica del partit seguiria repetint-se i finalment tot i el gran esforç de l’equip igualadí no aconseguiria culminar la remuntada. D’aquesta manera el marcador del partit va acabar sent 67-88 sumant una derrota més a la dinàmica que actualment arrossega l’equip igualadí.

La següent setmana no es disputarà cap partit de la lliga EBA i això serà aprofitat per l’equip igualadí per agafar perspectiva i intentar reconduir la situació.