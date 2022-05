Un fatídic darrer minut acaba condemnant a l’Igualada femení HCP

L’Igualada Femení Grupo Guzman va perdre per 1-3 en el darrer partit com a local que disputaven les de Carles Marín a Les Comes aquesta temporada. Si fa una setmana a Las Rozas el final de partit va ser favorable a les igualadines, en aquest matx davant el Liceo va ser tot al contrari. Dues accions de gran encert de les gallegues en el darrer minut les va conduir a una victòria intranscedent.

El matx entre igualadines i gallegues es va disputar en un ambient estiuenc al pavelló Les Comes. L’elevada temperatura va condicionar el ritme de joc d’ambdós equips, i també ho va fer el fet que el Liceo s’avancés en el marcador als dos minuts de joc, amb un gol de María Sanjurjo. El gol en contra va fer que les igualadines juguessin a remolc, precipitades en certes fases del joc. Durant el primer temps, ambdós conjunts ho van intentar i van tenir opcions clares per fer més gols, però tant Cristina Riba per les igualadines com la internacional italiana Veronica Caretta pel Liceo van estar molt encertades. Amb 0-1 en el marcador, i una gran rotació de banqueta pels dos equips es va arribar al descans.

A la represa, el partit va continuar amb la mateixa tònica. Tant Carles Marín com Estanis García pel Liceo donaven minuts a totes les jugadores, aprofitant la còmoda situació classificatòria d’ambdós conjunts. Anaven passant els minuts entre llançaments als pals i als travessers d’ambdues porteries, grans intervencions de les porteres, i els dos equips que s’anaven carregant de faltes per la incertesa del resultat. A menys de cinc minuts pel final Rocío “Piojo” Ramón desviaba una bona filtrada per Aida Mas per fer l’empat a un en el marcador.

Les igualadines havien fet el més difícil, eixugar l’avantatge del Liceo, i van disposar de dues bones ocasions per avançar-se amb un segon gol, però l’infortuni va perseguir a les igualadines a la recta final del matx. A dos minuts de la conclusió Mònica Ferrer sortia a pista per aturar un penal llençat per la visitant Garrote. Només 20 segons més tard, la desena falta de les gallegues provocava una falta directa que no va poder transformar Pati Miret, i a 57 segons de la conclusió la jugadora xilena del Liceo Bea Gaete feia l’1-2 recollint una bola dins l’àrea igualadina. A partir d’aquí, l’Igualada Femení Grupo Guzmán va jugar en superioritat numèrica (amb 5 jugadores a pista) sense encert, i una bola perduda la va transformar la jugadora visitant María Sanjurjo per fer el definitiu 1-3.

Darrer partit de lliga, dissabte al Pavelló de les Casernes de Vilanova i la Geltrú

Aquest proper dissabte a partir les vuit del vespre l’Igualada Femení Grupo Guzman tancarà la Iberdrola OK Liga jugant a la pista del Club Patí Vilanova, equip ja descendit, però que aspira a continuar a la màxima categoria de l’hoquei estatal si aconsegueix l’ascens amb el seu equip de Nacional Catalana. Serà un derbi intercomarcal sense cap transcendència classificatòria, però on les igualadines buscaran traduir la seva teòrica superioritat davant el sempre combatiu i imprevisible equip vilanoví.