500 monitors de la Fundació Pere Tarrés celebren una trobada a Igualada

Sens dubte, la pandèmia de la covid-19 i les restriccions de mobilitat i de reunió han deixat un impacte en la societat, del qual els centres i grups d’esplai no n’han estat exempts. Ara, amb el retorn a una certa normalitat, un grup de 500 monitors i monitores del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) de la Fundació Pere Tarrés es van trobar aquest dissabte a Igualada per repensar i assentar les bases de la tasca educativa dels centres i grups d’esplai.

Un dels principals eixos d’acció que es va marcar aquesta jornada de monitors i monitores és reforçar la contribució del foment de la llengua i la cultura catalana que es fa en les activitats de lleure educatiu. En aquesta línia, els centres i grups d’esplai vinculats al MCECC- Fundació Pere Tarrés es van comprometre a incrementar les accions de promoció i ús de la llengua catalana com un element de cohesió social.

“Com entitat que treballem al territori, el foment del català és prioritari per a nosaltres i entenem que és una eina de cohesió i inclusió social. En aquest sentit, creiem que el lleure educatiu és essencial per promocionar l’ús del català. A les aules, els infants, adolescents i joves aprenen la part més acadèmica de l’idioma, però en les activitats de lleure educatiu milloren les seves habilitats i competències lingüístiques a través de compartir espais lúdics i de reflexió amb altres persones de realitats molt diverses a les seves”, va assegurar Joan Morte, vicepresident del MCECC.

En aquesta mateixa línia, els centres i grups d’esplai també es van marcar com a reptes realitzar accions amb la resta de federacions i entitats per la defensa del català en l’àmbit del lleure educatiu, promoure la música catalana, així com impulsar la riquesa i la diversitat lingüística de l’idioma.

Fomentar la igualtat entre home i dona

En aquesta jornada també es va determinar que un altre dels reptes clau de la tasca educativa dels centres i grups d’esplai del MCECC ha de ser el foment de la igualtat entre home i dona per erradicar les violències masclistes.

De fet, la igualtat, el respecte i la no discriminació són alguns dels valors essencials que es treballen en les entitats del lleure educatiu. En les activitats que s’hi desenvolupen tothom hi participa per igual, sense diferenciació de gènere ni origen. D’aquesta manera, es vol potenciar un valor clau per a la cohesió social com és la igualtat entre les persones.

En aquesta línia, la jornada d’Igualada va comptar amb una formació sobre com introduir una perspectiva amb valors d’igualtat als centres i grups d’esplai per tal d’erradicar les violències masclistes. També, es va instal·lar un Punt Lila en la trobada, un espai per prevenir i atendre possibles actituds masclistes durant l’esdeveniment, així com informar i sensibilitzar sobre els comportaments sexistes que es poden donar en espais públics. També va servir per divulgar els recursos propis que disposa el MCECC per treballar una perspectiva feminista dins dels centres i grups d’esplai.

“Per a nosaltres el lleure no és merament un espai d’oci, sinó que també té un valor educatiu clau, on s’adquireixen nous valors com la igualtat o la importància de preservar el medi. Tots aquests aprenentatges els transmetem a través de les nostres accions i activitats, per la qual cosa aquesta trobada de monitors i monitores és essencial per formar-los, de manera que cada centre i club d’esplai tingui la seva pròpia autonomia”, va explicar Anna Grau, presidenta del MCECC.

Primera trobada presencial en dos anys

Després de dos anys de reunions telemàtiques, aquesta jornada de monitors i monitores va recuperar la presencialitat. Molts dels assistents no han conegut com eren els centres d’esplai abans de la pandèmia i, per tant, era el primer cop que tenien l’oportunitat de conèixer altres monitors i monitores en un ambient lúdic, però també de feina, formació i reflexió.

Precisament, el principal repte va ser assentar novament les bases de la tasca educativa dels centres d’esplai de cara a repensar el nou curs. Per aquest motiu, la trobada, que va portar per lema “Construint-te a l’esplai”, va girar al voltant de cinc grans eixos: els infants i joves, l’equip educatiu, l’entorn i la comunitat, els valors i les emocions i la gestió. Aquests continguts els van treballar a través del joc, xerrades, formacions i activitats.

“Poder trobar-nos després de tres anys ha comportat que els monitors i monitores visquin aquesta jornada amb il·lusió, que podran transmetre després en els seus centres i clubs d’esplai”, va afirmar Grau.