La CUP Capellades surt del govern municipal

La llicència per permetre a VOX muntar una paradeta a Capellades ha provocat la sortida de la CUP del govern municipal del municipi. Així ho han explicat en un comunicat a través de les xarxes socials. Una decisió que es produeix a només dos mesos de les eleccions municipals.

En el comunicat penjat a xarxes, la CUP Capellades explica que quan van tenir coneixement que VOX havia demanat permís per instal·lar una paradeta, van fer arribar al regidor de Governació, d’Esquerra, que la seva proposta era denegar el permís. Segons expliquen des de la candidatura municipalista, quan semblava que s’havien trobat de manera conjunta els motius per no acceptar la paradeta del partit d’extrema dreta, es van trobar que l’Àrea de Governació ja l’havia acceptat.

Finalment, dimarts passat es va poder veure la paradeta de VOX pels carrers de Capellades i des de la CUP asseguren que “només va ser per la iniciativa dels veïns antifeixistes de Capellades que es va poder minimitzar la difusió del discurs d’odi d’aquest partit”.

Així doncs, després de vuit anys, la CUP Capellade sortirà del govern municipal, davant el que els sembla “una incoherència flagrant estar combatent el feixisme al carrer i no fer-ho a la institució, aquesta ha sigut la gota que ha fet vessar el got, veient la clara línia vermella que s’estava traspassant”.