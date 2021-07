Un 10% dels coponencs ja han votat a la consulta sobre els parcs eòlics

El dissabte 17 de juliol a la tarda es va obrir el procés de participació ciutadana per donar veu als convilatans de Copons sobre l’emplaçament de nous parcs eòlics al municipi i a mitjans de setmana gairebé un 10% del cens establert ja ha expressat la seva opinió.

La consulta ciutadana, organitzada per l’Ajuntament i oberta a tots els empadronats de la Vila majors de 16 anys, pretén conèixer quina és la opinió de la població envers els avantprojectes presentats actualment que afecten al municipi com Serra Morena i Vilella, així com copsar el posicionament dels electors en els pros i contres dels parcs eòlics, les comunitats energètiques locals o l’impacte en el territori. A més, l’Ajuntament ha disposat d’un espai en la butlleta per tal que els participats puguin expressar lliurament la seva visió i propostes en matèria de transició energètica i energies renovables.

Tota la informació referent als avantprojectes, la guia de participació i papereta estarà disponible tant a la pàgina web del Ajuntament com a la seva oficina d’atenció a la ciutadania.

Com a conseqüència Decret llei de la Generalitat de Catalunya de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, s’han presentat al terme municipal de Copons diferents iniciatives relatives a l’emplaçament de nous parcs eòlics que afecten seu terme municipal. Tot i que l’Ajuntament no té poder de decisió en aquest àmbit, ha obert un procés de participació ciutadana per conèixer l’opinió dels veïns i veïnes de Copons sobre els avantprojectes presentats fins ara, en concret a la zona de Serra Morena i del Vilella i quines alternatives de transició energètica es poden desenvolupar en el municipi en els propers anys. L’Ajuntament recorda que el resultat de la consulta no serà vinculant i que no té marge de maniobra per la decisió final que depèn del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, però anima als habitants de Copons a participar per garantir la transparència i la participació pública de tots els actors implicats.