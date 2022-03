Tret de sortida de sortida de la 33a Mostra Igualada

Tot a punt a Igualada per celebrar la 33a Mostra Igualada, fira d’espectacles infantils i juvenils, des d’avui, dijous 31 de març al diumenge 3 d’abril. Una celebració anual que enriqueix Igualada i l’Anoia, i que compta amb la implicació de tota la ciutat. Després d’una edició passada excepcional en format híbrid, presencial i en línia, la Mostra prepara una 33a edició que torna a la presencialitat total i aposta per una programació 360º per a tots els públics i d’un gran ampli ventall de disciplines artístiques (teatre, dansa, circ i clown, música, titelles, instal·lacions), amb una mirada oberta i crítica al món. Com a Fira, és el punt de trobada anual dels professionals del sector amb una Llotja, situada de nou al Museu de la Pell, i activitats adreçades a companyies i programadors per proveir les programacions familiars d’arreu del territori català i facilitar l’accés als circuits estatals i internacionals.

La 33a Mostra Igualada en xifres

Enguany la Mostra Igualada ha rebut 702 sol·licituds de companyies, de les quals, la direcció artística n’ha seleccionat 47. Durant 4 dies es podran veure un total de 103 funcions. D’aquestes companyies, 32 són de Catalunya i 14 de la resta de l’Estat. Dels 47 espectacles que es podran veure, hi haurà 10 estrenes absolutes. Mostra Igualada tindrà 14 espais d’actuació amb un aforament limitat.

La Mostra a les Escoles i Mostra Mestra, els primers actes

Avui, dijous 31 de març i divendres 1 d’abril, l’alumnat dels centres educatius d’Igualada seran els primers espectadors de luxe de la 33a edició. En total hi assistiran més de 2.200 alumnes de 17 d’escoles i instituts d’Igualada.

Un dels principals propòsits de la Mostra és acostar-se a les escoles i fomentar el consum de cultura des de ben petits, a través de la representació d’espectacles per al públic infantil i la participació de tot el centre educatiu en les activitats paral·leles.

A banda dels i les alumnes, la Fira també ha preparat un programa específic pel professorat, la Mostra Mestra. Impulsat per l’Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics (TTP) i Mostra Igualada, la iniciativa proposa un itinerari en què docents descobriran de la mà de professionals de les arts escèniques com esprémer els espectacles i unir arts escèniques i centres educatius.