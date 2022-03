Restauració i museïtzació de l’antiga mina de carbó de Calonge de Segarra

Ara fa tres anys que es va localitzar una important i antiga mina de carbó al terme municipal de Calonge de Segarra: la Mina Vicenta. Després de realitzar una primera intervenció encaminada a fer l’estudi arqueològic i històric d’aquest inèdit element patrimonial, situat a la conca minera de Calaf, es va plantejar la seva recuperació i museïtzació.

Aquesta mina, que a partir de 1926 rep el nom de Mina Vicenta i era explotada per la Unión Minera, està documentada ja a la segona meitat del segle XIX i de la que es conserven diverses fotografies d’inicis del segle XX: 1903, 1910 i 1913.

Ja el 1903, el Dr. Ignasi de Llorens, metge de Calaf, en la seva obra Topografia Mèdica de Calaf, editada el 1904, l’hi dedica una capítol “Minas de Carbón”, per il·lustrar la duresa i les condicions de treball en aquest tipus d’explotacions mineres. Aquest article ens permet, avui en dia, copsar com era i com es feia l’extracció del lignit des del fons de les galeries subterrànies.

L’Ajuntament de Calonge de Segarra, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ha recuperat les estructures originals de la mina. L’actuació ha consistit en la consolidació i restauració de la bocamina; el sanejament de l’interior de la galeria, i el rejuntat de la volta de maons. També s’han refet els murs de pedra de l’exterior que emmarcaven la via per on circulaven les vagonetes, les quals, sense descans, entraven buides a la mina i sortien plenes de carbó tibades per una mula.

Un cop recuperades les estructures de la mina, s’ha col·locat un plafó explicatiu i s’ha museïtzat l’espai, a càrrec de CAT Patrimoni. S’ha realitzat la museïtzació amb la recreació, per mitjà de figures a mida natural tallades en acer corten, de la fotografia conservada de la mina datada de 1910 on es veu una mula, guiada per un miner, tibant una vagoneta sortint de la Mina Vicenta. També s’ha reconstruït la via fèrria per on circulaven les vagonetes cap a l’interior de l’explotació minera i s’ha instal·lat una porta de ferro a l’entrada de la mina que permet, des de l’exterior, veure una bona part de la galeria.

D’acord amb el projecte de recuperació i dignificació d’aquest singular element patrimonial que ens parla de l’activitat minera a bona part de l’Alta Segarra, hi ha prevista una nova fase de museïtzació. Aquesta consisteix en la instal·lació, a la galeria minera, d’una exposició permanent sobre la mineria a la comarca i, a la zona d’explotació -a la part més profunda-, la recreació del dur treball dels miners a l’hora d’extreure el lignit.