Tres punts clau per al CF Igualada

CF IGUALADA 3

CF PORQUERES 0

Les blaves golegen a l’equip menys golejat de la primera fase i sumen els tres primers punts de la fase d’ascens.

Les igualadines disputaven la segona jornada de la Fase d’Ascens sent conscients que es tractava d’una jornada molt important per demostrar el potencia de l’equip, després de la derrota a Sant Cugat.

Mantenir la concentració durant els 90 minuts era clau per sumar un resultat positiu. I sent conscients de la importància del duel, les igualadines van sortir a per totes des del primer minut. Pressió alta constant de les locals, que incomodava la defensa gironina. Als tres minuts de joc, Ona ja va fer un xut perillós i el joc feia preveure un gol a favor, i al minut 6, va arribar. Mariona despenjava una pilota per assistir amb el cap a Marina, que regatejant a la portera, obria el marcador.

Calia insistir i no acomodar-se en el resultat. El conjunt de Torrijos no es va relaxar en cap moment i va seguir generant aproximacions. Al minut 26, Ona era assistida i engaltava un xut espectacular, significant el segon gol. I lluny de donar per tancat el duel, Peke feia una gran assistència a Mariona, per marcar el tercer gol.

No es podien cometre errors del passat i just abans del descans, Mariona va estavellar una pilota al travesser. S’havia de refermar el resultat a la segona part.

A la represa, hi va haver moltes substitucions, però l’equip va seguir amb la mateixa tendència. Tot i la pressió alta del Porqueres, les blaves aconseguien generar transicions de perill.

El conjunt blau va tranquil·litzar el ritme del joc a partir de la pilota. Les aproximacions més perilloses van ser per part del CF Igualada, però no van acabar de materialitzar-se.

S’acabava l’enfrontament amb el 3-0 que havia finalitzat la primera meitat. Tres punts clau per no despenjar-se de la lluita per l’ascens.

Dissabte vinent, el conjunt igualadí viatja fins La Roca per disputar una tercera jornada que es preveu intensa en un camp de petites dimensions.