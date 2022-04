El CF Igualada derrotat per remuntada

UD VILADECANS 2

CF IGUALADA 1

Els igualadins visitaven a un equip que tenia l’opció de fer-se amb el liderat de la categoria. Es preveia un duel que es faria llarg, on no es podria cometre cap errada defensiva.

El Municipal de Viladecans sempre es tracta d’un camp on és molt complicat puntuar. I això es va fer evident quan tan sols xiular l’àrbitre l’inici del partit, l’intensitat imperaria.

El contacte era constant i no hi havia cap equip que dominés la pilota a camp rival. Els espais eren molt reduits i calia ser molt precís en el toc.

El primer xut de perill el va fer Franco, però no va inquietar al porter. Des d’aquell moment, els locals van ofegar la sortida de pilota blava i això va generar transicions molt ràpides que van fer sentir als visitants molt incómodes. Romans no va haver d’intervenir, però es notava perill al voltant de l’àrea igualadina.

Tot va capgirar-se, als darrers minuts de la primera meitat. Primer Max va estar a punt de fer gol, però la pilota va sortir fregant el pal. I a tres minuts del descans, Tommy feia un xut ràpid amb la puntera, sorprenent a tothom, que significava el gol blau. S’arribava al descans amb bones sensacions i un resultat favorable.

A la represa, quan encara no s’havia entrat a la segona meitat, un contraatac dels locals, mal rebutjat, era aprofitat pel Viladecans, que empataven el duel.

Tot i el cop dur que va significar, l’equip no va abaixar els braços i va seguir dominant la pilota. El conjunt blau no va tenir profunditat ni va saber crear gran perill, fins que en un gran xut de Mulero, el porter del Viladecans es va haver de lluir. Max va estavellar el pal per partida doble al travesser. Semblava mentida que l’enfrontament estigués amb empat.

Tan sols dos minuts després, Max rematava fora. Semblava que l’equip estava més a prop del gol, però en una gran combinació local, van rebre el segon gol. L’equip no es va rendir en cap moment i ho va intentar, però no va poder fer l’empat. Una derrota dura per la manera com es va jugar.

Diumenge vinent l’equip rebrà al Vilanova i la Geltrú, a Les Comes.