Tous inaugura el nou camp de gespa amb partits de tots els equips

L’Ajuntament de Sant Martí de Tous i la UE Tous van celebrar, el passat dissabte, la inauguració del nou camp municipal d’esports. I és que ambdues institucions tenien l’objectiu de donar resposta a la pràctica esportiva del poble amb uns equipaments plenament renovats. Les actuacions de millora han consistit en la instal·lació de superfície de gespa artificial i la construcció d’uns nous vestidors en un camp que, fins al moment, era de terra, i que enguany celebra cinquanta anys de la inauguració de les instal·lacions.

A l’acte hi van assisitri diversos representants de la Federació Catalana de Futbol, així com representants de l’Ajuntament de Tous i de la Secretaria General de l’Esport.

L’alcalde del municipi, David Alquézar, va celebrar poder inaugurar aquestes instal·lacions: “no només inaugurem el camp de futbol, inaugurem la transformació de tota la zona esportiva, una actuació que ha durat 12 anys: piscina municipal, pista poliesportiva, talussos i finalment la gespa i els vestidors del camp de futbol amb una inversió de més d’un milió d’euros en el seu conjunt al llarg d’aquests anys”.

Per la seva banda, el president de la UE Tous, Josep Vendrell, destacava que “aquesta inauguració, llargament esperada, es tracta d’un pas molt important pel club, ja que ens permetrà continuar creixent i, sobretot, poder donar l’oportunitat als joves jugadors i jugadores del municipi i voltants de tenir un lloc on poder realitzar la pràctica esportiva sense haver de marxar fora de Tous”. I és que aquestes noves instal·lacions donaran servei a tota la comunitat educativa del poble, però especialment a la Unió Esportiva Tous, un club centenari (1914 – 2014), el qual reflecteix la llarga tradició del futbol a Tous. Durant els darrers anys, la UE Tous i la seva junta han fet un esforç important per crear i fomentar l’esport base, arrelant encara més aquest sentiment entre els veïns i veïnes del poble, tot marcant-se noves fites i consolidant-se com a club. A partir d’aquest dia, es consolidarà aquesta nova etapa amb unes instal·lacions que donen resposta a aquesta trajectòria de compromís i esforç.

En la temporada 2021-2022, el primer equip del club ha competit al Grup 7 de la Quarta Catalana, i l’entitat també ha tingut federats un equip Aleví i un Benjamí. Per la temporada vinent, es preveu tenir un Pre-benjamí, Benjamí, Aleví, Infantil, Juvenil i el primer equip, el qual mai ha deixat de ser-hi.

La jornada inaugural va comptar amb un matí ple de partits de totes les categories: debutant, benjamí, aleví, infantil, cadet masculí i femení, veterans i del primer equip, qui es va enfrontar als veïns i companys de la Unió Esportiva Jorba. Finalment, per cloure aquesta jornada, es va celebrar una arrossada popular, a la qual hi van assistir unes 200 persones.