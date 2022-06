Aigua de Rigat destinarà 30.000€ a pagar el rebut de l’aigua de famílies en situació de vulnerabilitat

Aigua de Rigat -companyia gestora del cicle de l’aigua a Igualada, Òdena, Vilanova del Camí, Copons, La Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt- destinarà 30.000 € aquest 2022 als fons de solidaritat per ajudar a pagar el rebut de l’aigua a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat i que no puguin fer-hi front.

El fons de solidaritat és un ajut que aporta íntegrament la companyia d’aigua i que s’acorda amb els ajuntaments dels sis municipis on Aigua de Rigat gestiona el servei. Aquest fons ha permès atendre en 5 anys i mig un total de 615 casos de famílies. S’han liquidat fins a 1.155 rebuts, amb una quantia de gairebé 72.000 euros.

Aquest fons comporta l’exempció del pagament dels conceptes de la factura de l’aigua que siguin de titularitat d’Aigua de Rigat a aquelles persones que estiguin en situació vulnerabilitat, segons l’informe de risc d’exclusió residencial comunicat pels serveis socials locals.

Inicialment dotats amb 10.000 euros anuals, el fons de solidaritat es va ampliar l’any passat fins als 21.000 euros i, per a aquest any 2022, es fa l’augment de 9.000 € fins a arribar a una dotació econòmica de 30.000 euros en els sis municipis que gestiona. Es destaca l’increment de dotació per a Igualada, que passa de 10.000 € l’any 2021 a 16.500 € l’any 2022, i Vilanova del Camí, de 5.000 € a 8.000 €. Per a La Torre de Claramunt, se’n destinaran 2.000 €; per a Òdena, 2.000 €; per a La Pobla de Claramunt, 1.000 €; i per a Copons, 500 €.

El gerent d’Aigua de Rigat, David Gall, afirma que “la nostra prioritat és vetllar pel benestar de les persones. Per això, gestionem de forma sostenible aquest recurs escàs i garantim el subministrament d’aigua a tota la població, perquè és un servei bàsic, un element de primera necessitat en la vida de les persones”. “Posem les persones al centre del nostre servei i tenim especial cura de les famílies en situació de vulnerabilitat -afegeix-. Treballem de forma coordinada amb els ajuntaments i les entitats socials per identificar i atendre aquests casos, ja que no tallarem l’aigua a una persona que no pugui pagar-la”.

Aigua de Rigat és una companyia compromesa amb les persones i amb els municipis on gestiona el subministrament de l’aigua. La seva missió és aconseguir una gestió eficient, sostenible i solidària dels recursos hídrics, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones. La companyia continua amb la seva aposta per impulsar l’Agenda 2030 i contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), per tal de jugar un paper essencial en l’acompliment no només de l’ODS 6 (Aigua neta i Sanejament) i l’ODS 17 (Aliances per assolir objectius), sinó també de l’ODS 1 de Fi de la pobresa