Tot un festeig i una gran exposició a Sitges, “La Cubana 40 + 1 anys: Un viatge de zero fins al 2021”

Entre d’altres espais, el Centre Cultural Miramar de Sitges és una de les destinacions que ens conviden a participar de la celebració dels 40 + 1 aniversari de La Cubana amb aquest no menys explícit reclam 40 + 1 anys, si es té en compte que l’aniversari era a l’any passat i, per raons òbvies, no es va poder celebrar. Ara i aquí, enguany, “La Cubana 40 + 1 anys: Un viatge de zero fins al 2021”, des del passat mes de juny, s’ha consolidat com a una espectacular mostra que ha convertit aquest immens espai de Miramar Centre Cultural en el més gran recinte, ocupant ben bé dues plantes i més, per a les quals la companyia ha obert les portes a una excepcional presentació de tot un món visitable, una extraordinària exposició, és a dir: aquell univers de les més recòndites interioritats compost de tot tipus d’objectes i elements (vestuari, barrets, collarets, perruques, cartells, fotografies, vídeos, etcètera) que, d’una manera o altra, permeten a qualsevol visitant de transportar-se -per descomptat, en el cas que es tracti d’un antic espectador- per una successió de seqüències dels espectacles oferts al decurs d’aquests 40 anys.

Òbviament, no es tracta ni molt menys d’una exposició convencional. Tan sols cal endinsar-se per les nombroses dependències internes d’aquest centre cultural, pel seu jardí i per les seves terrasses, o per l’auditori, per a gaudir d’un magnànim espectacle envaït d’imaginació a través d’uns espais que han donat forma al fenomen La Cubana en tant que uns excepcionals punts d’acollida -o per dir-ho en paraules del grup, magatzem- replet d’aquells objectes més que inestimables… alguns entranyables i amb uns evidents signes molt personals, i uns altres aquells que desperten -només pel fet de trobar-se fora de l’escenari teatral- una esbalaïda curiositat.

No obstant això resulta del tot inexcusable a través d’aquest trajecte expositiu de descobrir o redescobrir -en una mena de relat en seccions- la història d’aquesta companyia, un grup de teatre amateur que es va formar a l’estiu de l’any 1980, com si d’un joc es tractés, representant espectacles de carrer que retrataven situacions de la vida quotidiana; això sí, amb un personalíssim i original estil desvergonyit, totalment contrari a qualsevol convencionalisme, que des de llavors i molt especialment des de l’any 1983 (quan van ser contractats pel Centre Dramàtic de la Generalitat), va esdevenir el seu segell d’identitat. El cas és que, després d’aquell estiu vindrien quatre dècades d’èxit que han marcat la inconfusible personalitat de La Cubana, la seva manera de ser, el seu tarannà rebel i embogit… concedint per part del públic, des de les primeres estrenes, una mereixedora popularitat que ha ultrapassat les fronteres de Casa Nostra.

I no només aquest descomunal magatzem de records –perquè, des de sempre, tot s’ha guardat- sinó els títols de grans obres estan aconseguint de convertir aquest aparador d’històries i successos en una experiència immersiva summament divertida, una vivència –es pot dir- en què els membres de La Cubana van interactuant contínuament mitjançant fotografies, peces musicals, enregistraments… amb el públic espectador; tal vegada tot succeeix de la mateixa manera que quan aquests actors sortien de l’escenari per a compartir-se amb els espectadors movent-se pel pati de butaques.

En definitiva, “La Cubana 40 + 1 anys: Un viatge de zero fins al 2021” ens permet de gaudir fins a finals de setembre d’aquest validat tribut a tota una trajectòria, la d’un dels grups més emblemàtics i clamorosos del Teatre català, a la mateixa Sitges que els va veure néixer, aquell bressol que tant han mamat; perquè –en paraules de Milan, el director- “Aquesta exposició és com un reconeixement a què tota la nostra inspiració ve d’aquí, de Sitges; aquí i pels seus carrers vam aprendre a fer teatre”.