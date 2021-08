Primers actes de la Festa Major de Santa Coloma

Aquest proper diumenge, 15 d’agost, es celebrarà el primer acte de la Festa Major de Santa Coloma de Queralt, la presentació del llibre “La immigració occitana a la Catalunya Moderna”, de Valentí Gual Vilà i Raimon Masdéu i Térmens. Serà el primer acte de la quarantena que estan previstos entre el dia 15 i el 24 d’agost.

Aquest any, les festes cauen més tard de l’habitual i és per això que s’ha decidit canviar el dia del pregó de festes. Des de ja feia força anys que aquest acte que simbolitza el tret de sortida a la Festa Major es celebrava el 14 d’agost. Aquest any, però, s’ha decidit endarrerir-lo fins el divendres 20 d’agost, per qüestions econòmiques i logístiques.

En aquesta primera setmana d’actes, hi haurà una xerrada sobre el Castell de Queralt, el dilluns 16, l’entorn del qual es va veure afectat per l’incendi de finals de juliol; un Scape Room pel municipi, el dimarts 17; una projecció de curtmetratge, el dimecres 18; o una fira de degustació de productes colomins acompanyats dels monòlegs de les còmiques catalanes Ana Polo i Oye Sherman.

La següent setmana, a partir del divendres 20 d’agost començaran la majoria d’actes de la Festa Major colomina. Tots els actes poden variar segons les restriccions que apliqui el Govern de la Generalitat.