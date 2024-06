Tot a punt per commemorar el Dia Mundial de Presa de Consciència contra l’Abús a les Persones Grans

Amb motiu del Dia Mundial per a la Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans, que se celebra el 15 de juny, els municipis de l’Anoia s’han mobilitzat amb diferents activitats per a reivindicar aquest dret fonamental i pel qual es treballa conjuntament dels del Consell Comarcal de l’Anoia, a través de l’Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia (EAVA) i sota el paraigües de la Xarxa de Municipis per l’Envelliment amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Municipis com el Bruc, Copons, Els Prats de Rei, Igualada, La Pobla de Claramunt, Òdena, entre altres, han organitzat caminades accessibles i obertes per a què tothom pugui sumar-se a la iniciativa sota el lema #vidaplenaamdrets. A més a més, s’han facilitat braçalets per l’ocasió a tots els municipis per poder repartir entre els i les ciutadanes per fomentar el valor i recolzament entre les diferents edats, així com una pancarta per poder utilitzar en la sortida d’aquesta activitat.

Una altra de les accions comunes entres els pobles és la lectura del Manifest que ha aprovat la Generalitat de Catalunya i al qual els pobles s’hi han adherit. També la il·luminació de les façanes dels ajuntaments de color verd esperança, color que ja s’ha determinat com el color per a les persones grans. D’altra banda, s’ha imprès pancartes per reivindicar aquest dia i mostrar-les durant les diferents activitats organitzades.

Recordem que el fenomen dels maltractaments a les persones grans encara és un tipus de violència molt silenciada, on en ocasions l’edatisme ha provocat la normalització de certes situacions.

Sobre l’Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia A la comarca, i des del 2015 es compta amb un servei especialitzat en atendre situacions de maltractaments a les persones grans, l’Equip d’Atenció a la Vellesa de l’Anoia (EAVA). Des de la seva creació el nombre de situacions ateses ha anat incrementant incansablement fins a arribar a les 283, de les quals s’han atès a més de 740 persones. Segons dades de la seva memòria 2023, a través de les formacions que ha realitzat, s’han format a 823 persones entre els quals hi ha hagut els centres residencials, centres d’atenció diürna i empreses de servei d’atenció domiciliària, així com els i les professionals socials i de salut.

L’EAVA és un equip que ofereix atenció, informació i assessorament relacionats amb possibles situacions de maltractament i vulneració de drets. Un cop valorada la situació, ofereix suport i acompanyament ja sigui social, psicològic i jurídic. Així com també ofereix informació i divulgació a través d’accions de prevenció i sensibilització sobre l’edatisme i el fenomen dels maltractaments a les persones grans.

La complexitat de la seva detecció i abordatge provoca l’especialització dels equips que puguin atendre no només a la persona gran que pateix una situació de maltractament si no també a les persones del seu entorn. Per aquest motiu, enguany, l’EAVA amplia la seva porta d’accés i s’obra a l’oportunitat que qualsevol persona anoienca que visqui en un municipi menor de 20.000 habitants pugui contactar directament amb l’equip per explicar la seva pròpia situació de possible maltractament o la de qualsevol altra persona del seu entorn.

En aquestes situacions, es facilita un telèfon on dirigir-se, ja sigui deixant un missatge de veu o bé un whatsapp al 697420401 i l’EAVA tornarà la trucada.