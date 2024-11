10 tecnologies en un mateix tractament integral de cara i cos: Així és Full Care & Body Transformació

L’esteticista Sílvia Giralt, celebra el 30è aniversari del seu centre amb la creació d’un tractament exclusiu i innovador que tracta holísticament rostre i cos amb 10 tecnologies adaptades a les necessitats de cada persona.

Han passat 30 anys des que Sílvia Giralt va inaugurar la Clínica Estètica Sílvia Giralt, i durant aquest temps s’ha convertit en una de les més grans referents del seu sector, arribant a ser presidenta del Gremi d’Estètica de Catalunya. Si hi ha alguna cosa que la defineix és la paraula innovació: la Sílvia està constantment dissenyant nous tractaments per millorar el benestar dels seus clients, com és el cas del seu nou i exclusiu tractament Full Care & Body Transformació que ha creat especialment per celebrar el seu 30è aniversari.

En què consisteix?

El tractament Full Care & Body Transformació segueix la filosofia de la clínica: “amb ell tractem la bellesa integrativa, és a dir, aportem al rostre i al cos just el que necessita”, explica Sílvia Giralt. “Combinem 10 avançades tecnologies per tractar cos i rostre, d’aquesta manera, el que aconseguim és que en tan sols 1 hora el client aconsegueixi cobrir el màxim de les seves necessitats reals”, afegeix.

Respecte als seus resultats, “precisament per aquesta recerca de personalització, el tractament aconsegueix tractar diferents problemes que preocupen els clients, com taques solars, greix, acne, arrugues, flacciditat, bosses, etc. En altres paraules, retorna a la pell la seva lluminositat natural, aconseguint un aspecte més jove, revitalitzat i perfeccionat, i el cos es veurà més tonificat”, descriu l’esteticista.

Com s’elegeixen les 10 tecnologies?

Per determinar els aparells que s’utilitzaran, primer es realitza un diagnòstic integratiu personalitzat per conèixer en profunditat la pell. “Aquesta tècnica avançada de diagnòstic abasta el mesurament a nivell cel·lular dels factors que acceleren l’envelliment facial i corporal, per la qual cosa ofereix resultats òptims en la lluita contra el pas del temps”, explica Giralt.

El procés inclou una valoració integrativa amb un protocol pensat per identificar les àrees específiques que estan patint els efectes de l’envelliment i la seva causa. L’objectiu és detectar i millorar els factors predisposats i reduir el ‘desgast’ dels teixits, una cosa fonamental per aconseguir un rejoveniment facial i corporal saludable que es mantingui en el temps.

Quin aparell utilitza?

El tractament combina cinc aparells per al rostre i cinc per al cos, entre les quals destaquen les següents:

Aparatologia facial

Hydrafacial Syndeo: un oasi de renovació

Es basa en l’aigua com la seva principal eina exfoliant, minimitzant la irritació i maximitzant els beneficis. “És perfecte per tractar diverses problemàtiques com l’acne, el fotoenvelliment, brots de rosàcia, línies d’expressió, taques solars, deshidratació, pell comedogènica i bosses i ulleres”, esmenta Giralt JOVENA FULLFACE: lifting sense cirurgia

Consisteix en un robot estètic que s’equipara a les tendències actuals de la medicina estètica oferint una solució completa per a l’harmonització facial amb resultats òptims sense necessitat de punxades. El seu resultat, tal com mostra l’esteticista és que, “la pell queda més ferma, estirada i rejovenida”. Skinderma Drop: injeccions no invasives per a la cura de la pell

Ideal per restaurar els teixits i la pèrdua de fermesa. Es tracta de l’innovador Skinderma Drop, les injeccions sense agulles a alta pressió que redefineixen el concepte de cura facial. Utilitzant un dispositiu d’última generació, aquest mètode permet la penetració profunda d’actius essencials com els exosomes, coneguts per la seva capacitat per revitalitzar i comunicar entre cèl·lules, millorant la qualitat de la pell de manera significativa.

Aparatologia corporal

Làser Zerona: eliminació eficaç del greix més rebel

Aquest làser elimina fins i tot el greix més rebel de zones com l’abdomen, cintura, malucs, esquena, braços i cuixes. Respecte als seus resultats, “el seu avantatge principal és que són similars als d’una lipoescultura, però sense requerir cirurgia, ni anestèsia, ni embenats posteriors”, detalla l’experta. De fet, la Clínica Estètica Sílvia Giralt és l’únic centre que combina el làser vermell lipolític amb el làser verd anticel·lulític, millorant el rendiment del tractament. Icoone Body: un “exercici” per a la pel tan efectiu com l’aixecament de peses per als músculs

Aquest tractament és la solució ideal per a aquells que busquen revertir la flacciditat i recuperar el to de la seva pell amb resultats visibles i duradors. Basat en la Multi Micro Estimulació Alveolar, aquest tractament empra peces de mà ergonòmiques amb microestimuladors que treballen profundament la pell, la qual cosa no només implica una millora estètica sinó també del benestar. Onnafit: un pantaló d’electroestimulació intel·ligent

Un dels aspectes més impressionants d’Onnafit és la seva capacitat per accelerar el metabolisme. També millora la circulació sanguínia facilitant el drenatge de líquids i proporcionant relaxació. Amb cada sessió es remodela la figura, especialment eficaç per a glutis, ja que millora la definició i la flacciditat. A més, redueix cintura i tracta la cel·lulitis.

