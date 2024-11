“Nactiva” guanya el Premi Corresponsables per impulsar el projecte sostenible de la Vall del Carme

Nactiva, plataforma col·lectiva per a la protecció i regeneració del capital natural a la Mediterrània, ha estat guardonada en els XV Premis Corresponsables per la seva iniciativa Vall del Carme. El premi, impulsat per la Fundació Corresponsables, reconeix les millors pràctiques en responsabilitat social i sostenibilitat, i ha seleccionat la iniciativa de Nactiva com una de les més destacades entre les prop de 1.000 candidatures presentades enguany.

La Vall del Carme és un projecte pilot per impulsar la gestió sostenible del paisatge a la Vall del Carme. La iniciativa inclou la recuperació de l’aqüífer local Carme-Capellades -des del 2016 en situació d’excepcionalitat- i principal font d’abastament d’una vintena de municipis de les comarques de l’Alt Penedès i Anoia.

A més, l’actuació multifuncional plantejada també té l’objectiu de reduir el risc d’incendis, promoure el desenvolupament econòmic del territori i recuperar zones agrícoles i ramaderia extensiva, la qual cosa permet un major impacte sobre la creació i fixació de noves ocupacions en zones rurals.

El guardó va ser lliurat la setmana passada en una cerimònia celebrada a Vila-seca, Tarragona, que va comptar amb l’assistència de nombrosos professionals i representants d’empreses i organitzacions de diferents sectors. Joan Cabezas, cofundador i CEO de Nactiva, va ser l’encarregat de recollir el reconeixement al costat de Sílvia Alsina, cofundadora de Nactiva i CEO de Roman.

El CEO de Nactiva va mostrar el seu agraïment en recollir el premi i va assenyalar que “és un suport a la nostra missió de regenerar el capital natural del Mediterrani i, a més, arriba en un moment clau, una mica més d’any i mig després del llançament de Nactiva. Al llarg d’aquests mesos, hem treballat en diferents projectes amb un impacte tangible en el nostre entorn, demostrant que la sostenibilitat és assolible quan s’uneixen esforços. La Vall del Carme representa una oportunitat única que, gràcies a la seva escalabilitat i característiques, pot convertir-se en un model replicable en altres aqüífers de la conca mediterrània, una de les nostres principals àrees d’actuació”.

Per la seva banda, Sílvia Alsina va agrair el suport a tot l’ecosistema de Nactiva i va destacar que “no hi ha res més íntim que la natura que ens envolta, una naturalesa que genera activitat econòmica i benestar per a les societats. Creiem fermament que hi ha una altra manera de relacionar-nos-hi, també des de les empreses, que volem poder revertir el desafiament ambiental”.