Tampoc hi haurà edició de primavera del Rec.0

L’organització del festival REC.0 no celebrarà tampoc l’edició de primavera de 2021. L’empresa Recstores SL no veu viable poder celebrar una nova edició del REC.0 en els propers mesos. La naturalesa i les característiques del festival, que suma pop-up stores de moda, concerts, cultura, gastronomia, etc., fa molt difícil poder establir mesures com ara el control d’aforament o la distància de seguretat, per això prefereixen esperar que la situació millori encara més per poder celebrar una nova edició del festival amb tot el seu potencial.

El REC.0, el festival de pop-up stores, se celebra dos cop l’any al barri del Rec d’Igualada. Velles fàbriques adoberes es transformen en botigues efímeres de marques i dissenyadors de moda. És considerada avui una de les concentracions més grans de pop-up stores de moda, a la darrera edició van participar-hi més d’un centenar de marques i van assistir-hi més 120.000 persones durant els quatre dies del festival.

L’organització preveu tornar a celebrar el REC.0 quan la situació sigui l’adequada per dur a terme un esdeveniment de les seves característiques.