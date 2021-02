Els hostalencs votaran si ampliar l’abocador de Can Mata el 21 de març

El govern dels Hostalets de Pierola, format per Junts i Esquerra, ja ha anunciat la data per celebrar la consulta ciutadana per decidir si s’amplia o no l’abocador de Can Mata. En un comunicat fet públic a través de Youtube, l’alcalde, Gerard Parcerisas, va assenyalar que el dia escollit serà el proper 21 de març.

Segons explica l’alcalde, des del primer dia de mandat del nou govern s’està treballant en organitzar aquesta consulta, un compromís que anava en el programa electoral dels dos partits del govern municipal.

La campanya electoral tindrà lloc durant les dues setmanes prèvies a la consulta, entre el 5 i el 19 de març i en aquest període es podran escoltar arguments a favor i en contra de l’ampliació per part d’entitat veïnals, col·lectius, partits o l’empresa explotadora. L’Ajuntament també disposarà d’un dia de la campanya per explicar, amb detall, el procés de la consulta, en què es basa l’ampliació de l’abocador i quin és l’impacte econòmic a l’erari municipal. Això sí, l’alcalde també va avisar que el posicionament de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola és neutral, i que l’esforç del consistori recaurà en “posar totes les facilitats per tal que tothom tingui la màxima informació, pugui analitzar pros i contres de l’ampliació i, sobretot, fomentar que la participació sigui la màxima possible”.

Parcerisas també va anunciar quins serà la pregunta que es farà als hostalencs, que és la següent: “Estàs d’acord que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola aprovi inicialment la modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament que ha de permetre ampliar el Dipòsit Controlat de Can Mata?”. Les respostes possibles seran Sí i No.

L’alcalde també ha informat que la votació només serà presencial, per tant no hi haurà ni vot telemàtic ni per correu. Com en les passades eleccions del 14 de febrer, hi haurà tres meses electorals en dos col·legis: dues a l’Auditori de Cal Figueres i una al Local Social de Serra Alta. L’horari de la votació començarà a les 9 del matí i acabarà a les 8 del vespre i podran votar totes les persones a partir de 16 anys empadronades al municipi a data 6 de novembre de 2020, que coincideix amb la data de la convocatòria del ple on es van iniciar els tràmits del procés participatiu.

Al final del seu comunicat, Gerard Parcerisas ha recordat que “ens trobem en un moment transcendental pel futur del nostre poble. Una cruïlla. No hi ha precedents al municipi d’un fet tant excepcional com el que estem duent a terme. No obstant, aquest transcendentalisme, en cap cas ha d’estar renyida amb el fet que votar s’entengui com un acte de normalitat democràtica. I per això, volem remarcar el caràcter col·lectiu que ens interpel·la a cadascun dels hostaletencs i hostaletenques”