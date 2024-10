Som-hi treu pit de l’acord amb Castells: una unitat de neteja de barris i anàlisis de l’ADN dels gossos

Igualada Som-hi PSC ha anunciat les demandes que ha aconseguit incorporar al nou contracte de neteja que l’Ajuntament posarà en marxa a mitjans de l’any que ve 2025. A través d’una negociació amb el govern de Junts, el grup socialista ha aconseguit que el nou contracte inclogui la creació d’una nova Unitat Especial de Neteja anomenada “Barris a fons” i també la implementació de l’anàlisi d’ADN per sancionar els excrements dels gossos a la via pública i l’obligació de dur una ampolleta d’aigua per acabar amb els orins d’aquests a parets i mobiliari urbà de la ciutat.

El portaveu Jordi Cuadras afirma que crear la Unitat Especial de Neteja Barris a Fons ha estat “una de les condicions que des del nostre grup hem posat per a tramitar el contracte. La neteja d’Igualada és deficient i això es nota a tots els barris de la nostra ciutat. Amb la nova Unitat Especial de Neteja Barris a Fons es netejaran en profunditat de manera periòdica, un cop al mes, els diferents barris en els carrers amb més activitat comercial i veïnal, a més de la neteja habitual que ja es fa durant la setmana”. Cal recordar que el contracte actual de neteja preveu només neteges en profunditat en alguns carrers del centre de la ciutat amb mètodes com, per exemple, l’aigua a pressió.

L’altra mesura que Som-hi ha incorporat al nou contracte de neteja és acabar amb els excrements i orins de gossos als carrers, parcs i places de la ciutat amb la implementació del sistema d’anàlisi d’ADN dels excrements dels gossos per sancionar el propietari o la propietària. És una mesura que ja apliquen diferents municipis i que s’aplicarà també a Igualada. Durant els propers mesos s’actualitzarà el cens actual per incorporar les dades d’ADN dels gossos i poder fer, una vegada acabi aquest procés, les sancions. La mesura acordada també inclou afegir a la norma l’obligatorietat de portar una ampolleta per evitar les taques negres i brutícia.

El regidor Quim Roca destaca que “les mesures introduïdes al contracte tenen com a objectiu una ciutat neta i un ús correcte de l’espai públic, tot evitant la degradació que ens aquests moments pateixen moltes zones de la nostra ciutat. Volem una Igualada neta i cívica i amb aquestes dues mesures aconseguirem més neteja i més civisme. Aprofitem la minoria de govern de Junts per condicionar la tramitació del nou contracte”.