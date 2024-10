Poble Actiu lamenta la no renovació del Poum i poca inversió en habitatge

Poble Actiu Cup va votar en contra de les ordenances i els pressupostos en el ple de dimarts passat “perquè no inclouen cap partida destinada per la renovació del Poum i per la baixa inversió en habitatge”.

Pau Ortínez, regidor de Poble Actiu, va exposar la necessitat de renovar el planejament urbanístic perquè durant els darrers 13 anys l’estat del barri del Rec “ha anat degradant-se, fet que demostra que el govern Castells no té projecte de ciutat”.

Per a la formació, els pressupostos dediquen només 460.000€ en inversions en habitatges, una xifra que queda molt per sota dels 1,3 milions d’euros que la candidatura municipalista considera que és el que s’hauria d’invertir. Ortínez reclamava “invertir el 10% del pressupost d’inversions en habitatge, per resoldre la manca d’habitatges i la pujada dels lloguers que pateix la ciutat i va reclamar tornar incloure en el pressupost una partida per carcasses d’edificis, un concepte inclòs en el pressupost del 2023 però que el govern Castells no va executar”. Ortínez va reclamar que l’habitatge esdevingui la prioritat del govern i va posar d’exemple les inversions en jardineria, on dediquen 1,1 milions d’euros, molt superior a la inversió en habitatge. En aquest sentit, Ortínez exigia la renovació del POUM per poder planificar el futur de la ciutat a mitjà termini, establir els solars on es podrà construir habitatge públic i poder convertir el Rec en un barri viu els 365 dies de l’any on es pugui treballar, viure i comprar.

Poble Actiu va reclamar també al govern Castells que els 850.000€ previstos en inversions en llar d’infants serveixin perquè Igualada tingui cinc llar d’infants, aconseguint que “el Rusc” es quedi al centre de la ciutat i crear una nova llar d’infants a costat de l’Escola Gabriel Castellà.

D’altra banda, la formació cupaire va celebrar que el projecte de reforma del Mercat de la Masuca s’hagi reduït de 12 a 5 milions d’euros perquè consideren que és una millora molt més austera i adequada a les necessitats del mercat. Elisabet Farrés va lamentar que més de la meitat de l’espai del mercat es dediqui a un supermercat.