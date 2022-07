Som-hi i Junts arriben a un acord pels Pressupostos 2023

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC – Comuns – Igualada Oberta) ha tancat un acord pel Pressupost de l’any 2023, diuen, “amb responsabilitat i vocació de govern” que inclou diverses mesures que formen part del seu model de ciutat i que ha introduït aprofitant la minoria del govern de Junts.

Les polítiques incloses són la bonificació de l’IBI pels propietaris que posin el seu pis a lloguer social a la Borsa d’Habitatge de l’Ajuntament, comprar carcasses d’habitatges buides per a fer-hi pisos de lloguer assequible, crear una Targeta de Compra Local pels joves, instal·lar punts de recàrrega per vehicles elèctrics a tota la ciutat, renovar les escales mecàniques del carrer de Sant Magí per evitar les constants avaries, reformar el carrer d’Òdena perquè sigui de plataforma única amb prioritat pels vianants i iniciar la construcció de la xarxa de carrils bici prevista al Pla de Mobilitat.

El portaveu a l’oposició de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras, afirma que “hem encarat la negociació del Pressupost amb la capacitat d’acord que ens caracteritza quan es tracta d’impulsar polítiques que beneficien, directament, les persones. No hem perdut l’oportunitat de condicionar el Pressupost per l’any que ve aprofitant que el govern de Marc Castells es troba en minoria. Malgrat partir de models de ciutat oposats i de que som l’oposició, hem trobat la manera d’incidir en el Pressupost i donar resposta a problemàtiques que té la nostra ciutat”.

Cuadras afegeix que “som en política per ser útils a la gent i aquest és el principi que hem aplicat a l’hora d’encarar les demandes a fer per condicionar el Pressupost tot fent valer els nostres vots i regidors per incidir des de l’oposició. Som en política, també, per fer una política que sigui contundent quan toca però que fugi del soroll i la cridòria quan es tracta d’arribar a acords que poden millorar la vida de la gent, com és aquest cas amb tot el que hem introduït al Pressupost”.

IBI i habitatge

A petició d’Igualada Som-hi, el Pressupost pel 2023 incorpora la bonificació de l’IBI per aquella propietaris que posin el seu pis a la Borsa de Lloguer Assequible de l’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament. Jordi Cuadras remarca que “es parla molt de l’IBI però nosaltres hem aportat una solució perquè hi hagi una reducció de l’IBI amb una condició: contribuir a l’interès general. És a dir, rebaixem l’IBI, l’interès particular, d’aquells propietaris que facin una aposta per augmentar el parc d’habitatges de lloguer social. No és d’esquerres ni és just abaixar impostos per abaixar, perquè sí. Sinó que nosaltres creiem que cal fer-ho quan, a canvi, hi ha una contribució a la comunitat com amb aquesta proposta que hem fet i que s’impulsarà”.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta també ha pactat amb el govern municipal que el Pressupost pel 2022 inclogui una partida perquè l’Ajuntament adquireixi carcasses d’habitatges buits que han quedat a mig construir per tal d’acabar-los i crear-hi habitatge de lloguers social pels joves que es vulguin independitzar i les famílies amb necessitats de vivenda i millorar barris de la ciutat. Pel que fa a la promoció de 12 pisos per fer al carrer de Sant Carles, l’augment dels preus dels materials ha fet que la licitació quedés deserta i es tornarà a convocar de cara al 2024 a l’espera de que es normalitzi la situació hi hagi empreses que s’hi presentin.

Carrer d’Òdena, vehicles elèctrics, escales mecàniques i bici

En l’àmbit de mobilitat verda del Pressupost 2023, Igualada Som-hi ha aconseguit diferents mesures. Una és la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a tots els barris de la ciutat; una mesura que busca incentivar l’ús de vehicles no contaminants. També impulsar les obres per convertir el carrer d’Òdena en un carrer de plataforma única amb prioritat pels vianants i començar a desenvolupar la xarxa de carrils bici que marca el Pla de Mobilitat aprovat fa uns mesos per impulsar la mobilitat sostenible. D’altra banda, Igualada Som-hi ha aconseguit una partida del Pressupost per renovar les quatre escales mecàniques del carrer de Sant Magí per acabar amb les constants avaries que pateix aquesta infraestructura clau per la mobilitat a peu nord-sud de la ciutat.

Targeta de Compra per joves

Per promoure les compres al comerç local, Igualada Som-hi ha proposat i ha aconseguit impulsar una Targeta de Compra Local Jove. Jordi Cuadras explica que “volem que a través d’aquesta Targeta, els joves de la nostra ciutat descobreixin i agafin l’hàbit de comprar al comerç local. Molts d’ells són nadius digitals i estan acostumats a fer ús del comerç electrònic per això creiem que cal impulsar una mesura perquè trepitgin el comerç de la ciutat. La Targeta serà un incentiu per entrar a aquest comerç amb un import que podran gastar en compres”.