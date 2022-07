El Consell Comarcal edita una segona guia ‘Espais de l’Anoia per descobrir amb infants’

El Consell Comarcal de l’Anoia, a través de l’ens Anoia Turisme i amb el suport de la Diputació de Barcelona ha editat una segona guia Espais de l’Anoia per descobrir amb infants. Es tracta d’una nova publicació, que recull 12 caminades per diferents municipis de la comarca. Una guia turística de rutes especialment adreçades als infants, per conèixer diferents racons amb encant de la comarca de l’Anoia.

Les 12 propostes presenten fitxes amb detalls del seu recorregut, com arribar-hi i altres informacions d’interès, com ara restaurants, les coordenades, la distància o si es poden fer o no amb cotxet. Els itineraris són la Font de l’Ocata dels Hostalets de Pierola, el Camí vell de Can Ribera al Bruc, la Passejada al Pou de Glaç a Argençola, la Passejada fins a la Font de Castellfollit de Riubregós, la Barraca de Cal Lleó a Calonge de Segarra, el Roure i Font del Pou Bord a Pujalt, la Mare de Déu de Mas Bonans a Vallbona d’Anoia, la Font de Can Macià i Raval d’Aguilera a Òdena, l’Església de Sant Pere i la Santa Creu a Masquefa, la Font de Sant Romà a Santa Maria de Miralles, el Parc eòlic de Rubió i la Torre de la Manresana als Prats de Rei.

A través d’un personatge simpàtic i proper que fa de guia, la guineu Dufa, s’ofereixen consells perquè els animals i plantes que viuen al bosc i tota la població en general puguin gaudir durant molts anys de l’entorn natural de la comarca. A més la Dufa, al llarg de les rutes, proposa alguns jocs a fer al llarg de camí.

Aquest recull de caminades és fruit de la iniciativa de Blanca Roma, educadora de la llar d’Infants La Rosella d’Igualada, que cada mes suggeria a les famílies una sortida per infants a algun indret proper. La guia Espais de l’Anoia per descobrir amb infants es podrà trobar als diferents ajuntaments i punts d’informació de la comarca, com ara hotels, museus, allotjaments o restaurants. També es podrà descarregar al web www.anoiaturisme.cat