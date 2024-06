La vicepresidenta del Govern de Catalunya, Laura Vilagrà, visita Calaf

La vicepresidenta del Govern de Catalunya, Laura Vilagrà, ha visitat Calaf i s’ha reunit amb l’alcaldessa, Montse Mases, avui dijous 13 de juny. La visita ha començat amb una parada a la botiga antiga ‘Ultramarinos Cal Feu’, una botiga de comestibles ambientada en els anys quaranta i situada a la plaça Gran.

Després de la visita a la botiga antiga, la Laura Vilagrà ha signat el Llibre d’Honor de l’Ajuntament de Calaf, on ha deixat constància de la seva visita al municipi. L’alcaldessa Montse Mases ha fet entrega de l’obsequi institucional a la vicepresidenta com a record d’aquesta trobada.

Posteriorment, l’alcaldessa i la vicepresidenta s’han reunit juntament amb el 1r tinent d’alcaldia, Jordi Biosca, el director de Serveis Territorials d’Administració Local a la Catalunya Central, Ferran Octavi Martínez i la Cap de Gabinet, Gemma Espanyol.

Durant la reunió han abordat diversos temes d’interès per al municipi. Hi ha destacat una propera subvenció per la inversió en zones esportives de poblacions d’entre 2.000 i 5.000 habitants. També han discutit els projectes i actuacions que la Generalitat té en marxa i que es deixaran preparats per al futur, com ara les bases del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) i la Llei de Barris. Altres temes inclosos en la conversa han estat la constitució de comarca de l’Alta Segarra, les problemàtiques socials de Calaf i la importància de la formació professional vinculada a les necessitats empresarials locals.

Aquesta trobada ha servit per reforçar la col·laboració entre el govern local i la Generalitat de Catalunya, com també per impulsar el desenvolupament i la millora del municipi.