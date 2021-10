Manifest pel sí a Jorba

El proper diumenge 24 d’octubre Jorba votarà si vol ampliar el Parc Tecnològic Igualada-Jorba tal i com proposa el Pla Director Urbanístic d’activitat econòmica de la Conca d’Òdena.

Després del procés participatiu que va fer variar la proposta inicial d’emplaçament de nou sòl industrial a la Conca d’Òdena, la consulta de diumenge serà una nova oportunitat de la ciutadania, en aquest cas de Jorba, d’opinar sobre quin model de futur vol per al seu municipi i per al conjunt de la Conca, que per primera vegada ha treballat de forma coordinada per planificar a llarg termini l’activitat econòmica del territori.

Els qui signem aquest manifest no volem que la Conca d’Òdena perdi més oportunitats. Tenim un emplaçament geogràfic privilegiat prop de Barcelona i a tocar dels principals eixos de comunicació i telecomunicacions que ens fan un territori atractiu per a la inversió d’empreses, i ho hem d’aprofitar. Les darreres dècades ja hem comprovat que amb els recursos propis del territori no es poden crear prou llocs de treball i que cal atraure noves empreses oferint el sòl industrial de gran format que necessiten. Evidentment, aquest sòl només pot anar destinat a aquelles empreses responsables mediambientalment, socialment i compromeses amb la creació de llocs de treball de qualitat. I estem convençuts que la implantació de grans empreses generarà un efecte tractor que permetrà l’ocupació de les

parcel·les de petit format de què ja disposem.

Volem un futur d’oportunitats per la Conca d’Òdena. Volem sortir de la crisi econòmica amb més i millor ocupació per a l’Anoia, i això és totalment compatible amb la protecció del medi natural, una riquesa a la qual no volem renunciar. Aquest diumenge, Jorba pot dir Sí a tot això: a crear oportunitats professionals per als joves, a disposar de més recursos per al municipi, a evitar la fuga de talent. Diguem Sí a construir un futur que permeti viure i treballar a la Conca d’Òdena!

Signants del manifest

-Alfred Simó i Josep Ma. Romero, CCOO

-Francesc Rica, UGT

-Carles Capdevila, delegat del rector del Campus Igualada-UdL

-Josep M. Comaposada, director de l’IES Milà i Fontanals

-Xavi Badia, Cambra de Comerç de Barcelona a l’Anoia

-Joan Domènech, president de la Unió Empresarial de l’Anoia

-Raquel Serra, coordinadora de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena

-Bernat Vilarrúbias, gerent del Gremi de Blanquers d’Igualada

-Jordi Vidal, director del Leather Clúster Barcelona

-Jordi Rodriguez, Director general de Leitat

-Joan Mateu, Associació Empreses Polígon Industrial Les Comes

-Ramon Felip, Associació Polígon Els Plans

-Carles Riba, Ribamatic

-Joan Corbella, Saltoky

-Sandra Torralba, Discom Grup

-Manel del Valle, Embalatges Vallter

-Marc Castells, alcalde d’Igualada

-Noemí Trucharte, alcaldessa de Vilanova del Camí

-Jesús Miguel Juárez, alcalde de Santa Margarida de Montbui

-Antoni Mabras, alcalde de La Pobla de Claramunt

-Joan Serra, alcalde de Castellolí

-David Alquézar, delegat territorial del Govern al Penedès

-David Sánchez, alcalde de Jorba