S’inicia el projecte per construir la “Marca Masquefa”

Masquefa inicia el projecte estratègic ‘Marca Masquefa: identitat | reputació | atracció’ que pretén, a partir de la identitat i la narrativa territorial, treballar la reputació del municipi, aprofundir en l’orgull de pertinença a nivell intern i generar atracció a nivell extern. Aquest projecte compta amb l’acompanyament científic del grup de recerca TRACTE de la Universitat de Vic i el suport econòmic de la Diputació de Barcelona. La partició ciutadana serà un factor fonamental en el seu desenvolupament.

Tal i com explica el regidor Daniel Gutiérrez, “les identitats dels llocs es construeixen mitjançant discursos històrics, polítics i culturals, també a través del coneixement local. El que pretenem per Masquefa és, mitjançant la projecció d’una marca territorial, en primer lloc, crear un relat de territori que sigui coherent amb el posicionament que perseguim, i en segon lloc, alinear l’estratègia de posicionament per tal que Masquefa esdevingui un pol d’atracció de capital humà i econòmic”.

Així mateix, l’objectiu de la creació de la marca no es limita a projectar i a comunicar una determinada imatge i reputació a l’exterior, sinó que el seu tret diferencial es concreti en un treball específic amb el públic intern, el veïnat, en un intent d’enaltir l’orgull de residència i el sentiment de pertinença a un de-terminat espai.

Així doncs, amb aquest pla es vol posicionar el municipi amb una identitat singular que es pugui identificar arreu del territori, generar un sentiment de pertinença al municipi entre tots els masquefins i facilitar els processos de promoció econòmica i desenvolupament rural.

Procés participatiu

El veïnat hi tindrà molt a dir. Després de l’etapa d’elaboració de la diagnosi, es constituiran grups de discussió on es reflexionarà sobre temes diversos i es faran propostes. També es farà un qüestionari per identificar opinions del conjunt de la població i, per últim, es faran entrevistes en profunditat a persones que, per trajectòria i experiència, puguin aportar coneixements valuosos per al disseny de la marca.

A partir de l’octubre i durant la tardor s’iniciaran els treballs de diagnosi i el procés de participació. El final del projecte està previst pel segon trimestre de 2022.