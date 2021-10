L’Igualada Femení HCP guanya al Palau i lidera la Lliga Catalana

IGUALADA FEMENÍ HCP 6

PALAU HC 2

L’Igualada Femení Hoquei va assolir el lideratge del grup 1 de la Lliga Catalana després de superar clarament a Les Comes l’Hoquei Club Palau (6-2), actual campió d’Europa, d’OK Lliga Femenina i també de la Lliga Catalana. Les igualadines, que entrena Carles Marín, van aprofitar les baixes de les visitants, que van presentar un equip molt jove, amb les absències de les jugadores internacionals, un fet que va limitar el potencial de l’equip entrenat per Iván Sanz. Aquest fet no va ser obstacle perquè l’HC Palau mostrés les seves credencials de gran equip durant una primera meitat que va ser molt anivellada, i on les visitants van anar en molts moments per davant en el marcador.

Sígrid Aparicio va avançar el Palau en el minut 3, però Pati Miret, amb assistència d’Aida Mas aconseguiria l’1-1 per a l’Igualada Femení quan s’arribava a l’equador d’un primer temps amb molt contacte a pista i amb molt protagonisme arbitral. La mateixa Sígrid Aparcio tornaria a avançar el Palau en el minut 22, però la igualadina Carla Claramunt, a només 12 segons del final del primer temps aconseguiria l’empat a dos gols en una gran acció pel centre.

A la represa, però, les noies que entrena Carles Marín, van ser molt superiors, tant en el joc com en el marcador, amb una aportació excel·lent d’una incommensurable Cristina Riba, que va blindar la porteria, fent intervencions de molt mèrit en diferents faltes directes i també aturant un penal. La jove Gina Balcells aconseguiria el 3-2 en el minut 27, en una acció pel centre l’àrea. Cal dir que és el primer gol de Balcells en competició oficial amb el primer equip de l’Igualada Femení, en només dos partits disputats. La davantera Helena de Sivatte, després de rebre una assistència de Pati Miret, aconseguiria el 4-2 al minut 33. Carol Herrera faria el 5-2 poc després en una gran acció individual i Helena de Sivatte arrodoniria una gran actuació personal amb el definitiu 6-2 a les acavalles del matx.

Segona victòria consecutiva de l’Igualada Femení Hoquei Club Patins en aquesta Lliga Catalana, un fet que deixa les igualadines líders del seu grup amb 6 punts. Cal remarcar que Helena de Sivatte, amb 4 gols en dos partits, és la màxima golejadora individual de la competició fins ara, amb una mitjana de dos gols per partit. Les noies que entrena Carles Marín, són així mateix, l’equip més golejador del seu grup (10 gols en 2 partits).

El proper dissabte, a la pista del Bigues i Riells, les igualadines defensaran el lideratge i buscaran confirmar la seva presència a la Final a 4 d’aquesta competició, la qual es disputarà a Santa Perpètua de la Mogoda.