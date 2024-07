Saps tocar el piano? Crida als pianistes anoiencs perquè facin ús del piano del vestíbul de l’Hospital d’Igualada

La música en directe fa més agradable el pas dels pacients per un centre hospitalari

Des de fa algunes setmanes al vestíbul de l’Hospital Universitari d’Igualada s’hi ha instal·lat un piano perquè tots els pianistes que ho desitgin, siguin professionals o amateurs, en pugui fer ús. Es tracta d’una acció impulsada per l’Associació catalana “Pianos Vius”, que ha cedit l’instrument al centre igualadí amb l’objectiu que la música interpretada en directe faci més agradable el pas de pacients i familiars per l’hospital.

La iniciativa ha tingut molt bona acollida i compta amb diversos pianistes voluntaris que dediquen una part del seu temps a interpretar música en directe. Una de les pianistes voluntàries és la professora jubilada Elvira Talló, que temps enrere ja havia participat en una iniciativa similar a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Actualment, un dia a la setmana acudeix al vestíbul de l’hospital i interpreta diverses peces musicals durant una hora i mitja aproximadament.

Talló explica: “la música és una eina terapèutica: acompanya en els moments difícils, ajuda a reduir l’ansietat i el dolor, trenca la monotonia, distreu i millora l’estat d’ànim”. Elvira Talló havia estudiat piano de jove i ara, un cop jubilada, ha reprès les classes. Tot i que reconeix que és difícil concentrar-se al vestíbul, on hi passa tanta gent, explica que la seva cita setmanal a l’hospital no és únicament un gest altruista: “tocar el piano també és un bon exercici mental per a mi, m’interessa fer-lo com a entrenament a nivell cognitiu”.

Aquesta iniciativa sorgeix per la voluntat estratègica de la direcció del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) d’humanitzar els espais de l’hospital amb l’objectiu de millorar l’experiència viscuda per els pacients, acompanyants i ciutadania. El gerent del CSA, Ignasi Riera, explica: “Sabem que tant l’edifici com les bates poden ser elements hostils que generin tensió, per això entenent les virtuts de la música apostem pel piano i els concerts al vestíbul, que tenen beneficis tant per a les persones ateses com per als nostres professionals”.

Pianos Vius és una associació catalana sense ànim de lucre que té l’objectiu és promoure la música en tots els seus àmbits i estils, i en particular l’ús del piano com a instrument per omplir els espais públics de música i emocions. Cedeix pianos gratuïtament als equipaments, públics o privats, que estiguin interessats en oferir música en directe sense ànim de lucre ni restriccions d’accés.