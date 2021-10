Crear un gimnàs municipal, proposta guanyadora dels Pressupostos Participatius

Castellolí destinarà finalment una partida de 10.000 euros a crear un gimnàs municipal. Aquesta ha estat la proposta guanyadora dels Pressupostos Participatius del 2021. Ha rebut 37 vots a favor, superant així l’altre projecte finalista, que era recuperar l’antiga Font del Poble (ubicada sota el parc de les escoles) i que ha rebut 25 suports. Les votacions es van tancar la setmana passada i han determinat que els castellolinencs prefereixen disposar d’un espai on practicar esport. De fet, aquest projecte ja es va presentar als Pressupostos Participatius de l’any passat i va rebre un bon nombre de suports, malgrat que finalment no va quedar entre les idees finalistes.

L’Ajuntament va rebre un total de 13 propostes per als Pressupostos Participatius d’enguany, de les quals en va acceptar quatre. Dues d’elles ja van quedar descartades després de la primera fase de votacions: consistien en millorar l’accés d’entrada a l’església i restaurar i millorar la senyalització de fonts i barraques. La tercera, recuperar la Font del Poble, va quedar finalista juntament amb la creació del gimnàs, però no ha acabat obtenint prou vots a favor. En total, 62 persones han participat en l’elecció de la proposta guanyadora.

El nou gimnàs públic s’adequarà al local El Centre. Aquests mesos d’octubre i novembre es condicionarà l’espai i s’hi instal·laran les màquines. L’alcalde, Joan Serra, valora que “és molt positiu que els veïns i veïnes de Castellolí vulguin tenir un espai per cuidar-se, perquè fer esport és salut”. En aquesta línia, el batlle destaca que disposar d’un gimnàs “és un pas més per seguir dotant el municipi d’instruments perquè la gent pugui estar en forma i invertir en la seva salut, i esperem que aquest projecte sigui benvingut per tothom”.

La proposta se suma a les altres activitats i instal·lacions esportives de què disposa Castellolí, com ara el poliesportiu, les pistes de pàdel i de tennis d’Els Pinyerets, el circuit de Pumptrack i de Biketrial, l’skatepark, la zona esportiva per a la gent gran i el parc de l’Embut, on es poden realitzar activitats a l’aire lliure, entre d’altres. Totes aquestes iniciatives podran fer ús del nou gimnàs, i també els cursos educatius que organitza l’Ajuntament i que comencen dilluns vinent, amb diversitat d’activitats esportives com ara ioga, pàdel, gimnàstica correctiva, ciclisme o hipopressius, entre d’altres.

De cara a l’any vinent, l’alcalde avança que es millorarà el procés de votació per “fer-ho més fàcil, ja que sabem que l’eina tecnològica que s’ha utilitzat no és la millor i per això vam habilitar que també es pogués fer telefònicament a través del consistori”. Des de l’Ajuntament agraeixen la participació dels veïns i veïnes de Castellolí en els Pressupostos Participatius del 2021