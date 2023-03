Quelcom tant vital com el temps

En general, cada cop més disposem de menys temps lliure per a nosaltres mateixos, o si més no, aquesta és la percepció que tenim. La feina, les obligacions… tenim la sensació que el dia a dia absorbeix les hores a velocitat màxima.

Si enllacem aquest fet amb la moda i la importància de la imatge, veurem que els blogs de moda han colonitzat internet i és molt fàcil trobar consells online a l’hora de vestir, fet que ens és de gran ajuda.

Però, què passa quan el que busquem és un assessorament professional, amb un perfil diferent, a vegades fins i tot amb visibilitat pública, política o executiva i amb unes necessitats més específiques a nivell d’imatge?

Una eina desconeguda i poc desenvolupada al nostre abast

Com sempre m’agrada accentuar, la imatge és el primer missatge que llancem, abans inclús de començar a parlar. La imatge és comunicació, d’aquí la importància de treballar-la i planificar-la correctament.

Per tant, dos dels principals factors que ens trobem i a tenir en compte seguint aquests perfils serien:

1- La falta de temps. Anar de compres és una activitat que requereix molt de temps i en l’àmbit empresarial, no tothom disposa d’aquest.

2- El gran repte és que la seva imatge transmeti presència. Cal comptar amb un fons d’armari correctament equipat.

Què desconeixem i quins beneficis engloba aquesta eina?

Si busquem l’origen d’aquesta professió ens transportem a la dècada dels 80, Nova York.

La feina dels Personal Shoppers va néixer i consistia en ajudar a persones amb una agenda força concorreguda, que els impossibilitava dur a terme les compres necessàries, posant al seu abast el servei específic de realitzar-les per ells.

D’entrada probablement i en l’actualitat, relacionem però aquesta professió amb xarxes socials, útil en l’organització d’esdeveniments, armaris i vides de celebritats… en resum, quelcom no a l’abast de tothom.

Però més enllà de tot això, i banda de donar només un servei de “compra”, avui en dia és una professió molt més àmplia i que pot donar un gran resultat, ja que la feina que hi ha al darrere és una formació elaborada a consciència, amb una preparació, coneixement i exigència per garantir la necessitat i satisfacció del client.

Partint de la base i donant prioritat i importància a totes les àrees que influeixen en el dia a dia de cada demandant.

En aquesta professió es requereix que l‘Assessor d’imatge i Personal Shopper estigui a l’alçada en tots els aspectes que influiran de manera directa en el resultat final com, la capacitat per escoltar, diplomàcia, empatia, bones maneres, coneixement de noves tendències, etc. Però una de les més importants és la Confidencialitat i Discreció.

Parlem doncs de la importància d’inversió en el nostre temps com a benefici, punt vital i principal i que a vegades percebem que se’ns escapa.