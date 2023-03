Jordi Cuadras organitza cafès als barris per escoltar els veïns “de tu a tu”

El candidat a l’alcaldia d’Igualada per Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, està reunint-se amb els veïns i veïnes de tots els barris amb cafès oberts a tothom. Es tracta d’una iniciativa per escoltar la ciutadania d’Igualada “de tu a tu” i de manera informal. Cuadras i el seu equip ja han organitzat cafès a les Comes, Montserrat i aquest dissabte 25 de març a Set Camins: a les 10h, a la pastisseria Dolce Vita.

Cuadras explica que “escoltant la gent és com coneixem molt bé la ciutat i els seus problemes per a saber què cal millorar quan governem a partir del 28 de maig. Cada vegada veiem que creix més la gent que creu que Igualada necessita un nou impuls després de 12 anys amb el mateix govern. La nostra posició és la posició central a la nostra ciutat i veiem que som majoria els que volem Igualada agafi un nou impuls, els que volem fer avançar Igualada, i els que volem que Igualada guanyi el futur amb aire fresc. Cada vegada tenim més il·lusió, energia i idees per a fer-ho realitat”.

Igualada Som-hi (PSC – Igualada Oberta) ja va fer durant tota la tardor la campanya “Parla Igualada” amb 12 parades al carrer a tots els barris d’Igualada. Els cafès són una nova iniciativa per estar a peu de carrer i parlar amb la gent. Cuadras explica que “durant tot el mandat no hem deixat d’estar a peu de carrer, de ser a tots els barris i de parlar amb moltes veïnes i veïns. Ha sigut un treball continu que no hem deixat de fer perquè creiem en la proximitat i que hem potenciat encara més amb les parades del ‘Parla Igualada’ i ara amb els cafès als barris. La política municipal és la política de proximitat i això és el que portem fent durant tot el mandat, cosa que em comprometo a seguir fent des de l’alcaldia de la ciutat si soc el proper alcalde d’Igualada”.

Tothom qui vulgui fer un cafè amb Jordi Cuadras i el seu equip o saber quan s’organitzarà un cafè al seu barri, pot fer-ho enviant un missatge al canal de Whatsapp d’Igualada Som-hi al telèfon 674 966 031.