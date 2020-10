Protegim-nos

L a covid-19 no afluixa. Les dades negatives dels darrers dies es superen de manera alarmant. La llista de persones que moren de la covid-19 no es detura i cada dia és més llarga. Dolorosament més llarga.

El personal sanitari és la darrera defensa que tenim contra el perill de morir ofegats. Metges i infermers lluiten amb precarietat de personal i recursos. I si no hi ha més víctimes de la covid-19 és per l’esforç que hi posen els professionals de la medicina.

Mentrestant els polítics van a la seva. A la seva lluita pel poder. Ho vèiem dimarts amb la vergonyosa baralla tavernària al voltant de les mesures anti-covid preses a la Comunitat de Madriz on “Sus senyorias”, lluny de dialogar i proposar mesures, es varen dedicar a insultar-se i a passar per alt la defensa dels ciutadans.

També hem vist com l’Estat segueix incrementant les inversions en material de guerra. Un material que, anant bé, mai s’haurà de fer servir. Anant malament es farà servir com els piolins: en contra del poble pacífic.

Ara és quan patim més dolorosament les retallades pressupostàries en sanitat que varen començar el 2007 a Catalunya amb l’excusa que veníem d’una etapa que havíem gastat per damunt de les nostres possibilitats. Una mentida com una casa de pagès, és clar, però els governs tenen uns altaveus tan forts que acaben per convèncer-nos que els culpables com nosaltres. En tot cas, si d’alguna cosa som culpables és de donar majories polítiques als que més criden i no pas als més honestos. La covid-19 és una realitat que està destrossant el sistema productiu sense que l’Estat prengui una sola mesura efectiva de protecció.

En aquest estat de coses, no puc evitar la sensació de trobar-me indefens davant el coronavirus (i també del virus de la corona) i el millor que puc –i podem- fer es autoprotegir-nos al màxim. Mascareta sempre i canviant-la cada dia. Neteja de mans constant. Distància física i fugir dels llocs tancats. Guants i gel alcohòlic al entrar a les botigues i evitar trobades familiars. No he dit res que no sapigueu, però si us fixeu al vostre voltant, veureu que no tothom compleix les normes més bàsiques i per aquesta via és per on s’expandeix el virus.

Tot i que ja el vaig passar en la primera onada, no descuido mai prendre totes les mesures de prevenció que conec. No voldria pas tornar a passar pel calvari de la covid i encara menys ser-ne el vehicle de transmissió.

La millor defensa és la que ens procurem cadascú de nosaltres. Molta prudència contra un enemic invisible…. i cruel.