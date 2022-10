Prop d’un centenar d’assistents al VI Meeting UEA Inquieta per empoderar-se en el món de les vendes

UEA Inquieta va acollir ahir dijous al vespre, al restaurant Mas dels Vivencs de La Pobla de Claramunt (Anoia) el seu acte anual de la comissió, el Meeting UEA Inquieta, que va celebrar la seva sisena edició. Prop d’un centenar de persones -empresaris/es, directius/ves, professionals, entitats, agents socioeconòmics, autoritats polítiques i organitzacions empresarials- van assistir-hi per tal de conèixer de primera mà, les accions dutes a terme per la comissió durant l’any per tal de continuar posicionant i donant visibilitat a la dona directiva, empresària i professional de la comarca.

L’acte va estar conduit per la membre de la comissió UEA Inquieta, Anna Vilarrubias. Amb “Empoderament femení en el món de les vendes”, el VI Meeting UEA Inquieta va posar sobre la taula com el sector de les vendes és un àmbit laboral que tradicionalment ha sofert una gran disparitat de gènere i que ha estat fortament representada per a homes. Amb la ponència de Mónica Mendoza, experta en estratègia en vendes, Mendoza va donar les claus i les eines per vendre en un entorn tan volàtil i canviant com l’actual; especialment, com les habilitats toves “soft skills” fa que les dones tinguin empatia, escolta activa una sèrie de variables que fan possible una connexió amb els altres d’una manera molt eficient a l’hora de vendre.

Durant el seu discurs, el president de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech, va posar en valor la tasca duta per la comissió UEA Inquieta, una comissió que “ja s’ha consolidat amb un important poder de convocatòria” i que la tasca d’UEA Inquieta també plasma accions de futur, especialment per a les noves generacions: “L’entitat treballa per al progrés econòmic i social de la comarca, i actes com aquest no només posicionen l’entitat, sinó que són necessaris perquè empreses del territori tingueu un contacte proper i de relació. Des d’UEA Inquieta seguirem treballant per motivar a les dones directives, empresàries i professionals perquè puguin assolir les eines necessàries per créixer en el món empresarial”.

L’acte va comptar amb l’assistència de la presidenta en funcions del Parlament de Catalunya, Alba Vergés, de la regidora d’Urbanisme, Governació, Igualtat, Talent, Joventut de l’Ajuntament d’Igualada, Carlota Carner, així com d’altres regidors i regidores de municipis de la comarca.

L’acte va comptar amb el patrocini de MGC Mútua, Servisimó, Sumex; amb la col·laboració del celler Pla de Morei i amb el suport de l’Institut Català de les Dones, del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament d’Igualada.

UEA Inquieta

Des del 2015, la Unió Empresarial de l’Anoia va posar en marxa la comissió de treball UEA Inquieta, una comissió que té per objectius empoderar, posicionar i donar visibilitat a la dona directiva, empresària i professional de la comarca. Però a la vegada, la comissió també treballa per oferir espais i escenaris perquè es puguin generar sinergies, col·laboracions i fer xarxa entre les persones que assisteixen als diversos actes i accions que es generen i s’organitzen.