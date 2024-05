El CF Vilanova empata contra el Sant Vicenç dels Horts i haurà de seguir batallant per la salvació

En un partit sense gols, els vilanovins van tenir les oportunitats més clares sense aconseguir el premi final

El CF Vilanova del Camí va empatar 0-0 a Can Titó contra el Sant Vicenç dels Horts, en un partit que els vilanovins van tenir a l’abast en moltes ocasions. El resultat deixa als vilanovins en 11a posició a 2 punts del descens. Els jugadors de Romans Carrillo, que han aconseguit 10 dels 12 punts possibles en les darreres jornades, hauran de tornar a disputar una nova final la propera jornada – amb un descens cada cop més ajustat -. L’entrenador vilanoví destaca el regust “agredolç, perquè tot i que el rival va portar la iniciativa amb la pilota, el Vilanova va posar les ocasions més clares”.

El partit va començar amb bones sensacions pels locals, amb un xut d’Héctor des de fora de l’àrea en els primers instants que no va veure porteria per poc. L’equip visitant es va fer amb el control de la pilota, però el Vilanova va resistir amb una defensa molt disciplinada i sabent realitzar contraatacs perillosos. El nivell defensiu de l’equip local va impedir que Sant Vicenç aconseguís cap ocasió clara durant la primera part. Per la seva banda, el Vilanova va tenir a tocar el gol en dues jugades d’estratègia. La primera ocasió no la va poder culminar Caballero després d’un control defectuós. La segona va ser per Carlos Manzano, a punt d’arribar al descans, però el jugador vilanoví va veure invalidat el seu xut després de tocar-li la pilota a la mà en el control.

A la represa el guió semblava reproduïr-se. Els visitants es van fer amb el control del joc, però les oportunitats eren pels de casa. La opció més clara del partit la va tenir el jugador del Vilanova, Marc Petit. El vilanoví, que acabava d’entrar al terreny de joc, va batre el porter rival per dalt, però un defensa va aconseguir treure la pilota en la mateixa línia de gol en una gran acció. Les ocasions no es van acabar pels de Vilanova del Camí, amb el mateix Petit i Oussama com a protagonistes, però sense veure porteria.

L’empat dels vilanovins els obliga a seguir disputant 4 finals en les jornades que falten per acabar el campionat de Segona Catalana. El proper rival del CF Vilanova serà el Gavà, un rival amb qui podrien empatar a punts a la classificació en cas d’aconseguir la victòria.