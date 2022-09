Paquita Sallés fa donació de la seva col·lecció de Pessebres a l’Asil del Sant Crist

Dissabte, al claustre de l’Asil del Sant Crist d’Igualada, es va inaugurar la col·lecció de Pessebres, donació de la igualadina Paquita Sallès. Es tracta de mes d’un miler de pessebres de tots els continents i, gairebé tots els països del món. No es tracta pas d’una donació temporal, car Paquita Sallés n’ha fet donació perpetua “a condició que no surti mai d’Igualada i la pugui visitar tothom sense pagar entrada”.

Les peces es troben dins de les vitrines que Paquita Sallés tenia a casa seva que han estat desmuntades i adaptades a l’espai disponible en el claustre de l’Asil.

Un centenar de persones varen assistir a la inauguració on varen prendre la paraula el sacerdot Eduard Flores, la Superiora germana Natividad i la mateixa Paquita Sallés que va agrair públicament l’ajut i suport en tot el muntatge.

Just després dels parlaments, es va procedir a l’encesa de les llums que il·luminant les vitrines on hi ha exposats els pessebres. Cadascun d’ells està identificat amb el nom del continent, el país i en alguns casos amb el nom de l’artista que ha realitzat el conjunt de peces.

Es tracta de la millor col.lecció de pessebres de Catalunya. Es formada per conjunt de tres peces (Sant Josep, la Verge i el nen) de cinc (amb el bou i la mula) o de sis (amb l’àngel) o de nou (amb els tres Reis). Combinació que dona lloc a tota mena d’interpetacions artístiques, formats, tamanys i tècniques. Sempre però en peces úniques o fetes a mà. No hi ha cap pessebre que sigui de plàstic.

La mostra es complementa amb una col·lecció de figures antigues de l’escola catalana, formada per figuretes que van des del pastor, el capellà, l’àngel, l’home i la dona de les neus, el pobre…

Per a la seva col.lecció la igualadina va entrar en contacte amb missioners de diversos països del Món a través dels quals aconseguia trobar pessebres artesans. Així, al llarg de més de vint anys, va aconseguir autèntics tresors.

Paquita Sallés sempre que li demanaven obria les portes de casa seva a qui volia visitar la mostra. Ara, gràcies a la generositat de Sallès amb la ciutat d’Igualada, tothom la pot visitar lliurement al Claustre de l’Asil del Sant Crist. I els primers beneficiats en són, naturalment, les persones grans acollides al centre.