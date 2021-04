Optimisme de les empreses per aquest any a l’assemblea de la UEA

Dimecres 23 de març la Unió Empresarial de l’Anoia va celebrar l’Assemblea General Ordinària Anual on es va presentar la Memòria de l’entitat on s’hi recullen les accions dutes a terme durant el 2020; l’estat de comptes corresponents a l’any 2020; i també, els projectes previstos i el pressupost per aquest 2021.

A l’inici de l’acte, el president de l’entitat, Joan Domènech, va exposar un cop més l’agraïment als socis de la UEA durant aquest 2020 tan complex i difícil a causa de la crisi sanitària, econòmica i empresarial generada per la pandèmia de la covid-19. En aquesta línia, Domènech va destacar la implicació de tots els ens, organismes, entitats públiques i privades; empreses, autònoms, professionals col·laboradors que aposten per aquest treball conjunt i en equip que permet impulsar iniciatives i accions per ajudar i consolidar el teixit empresarial anoienc.

Lobby i xarxa

En aquesta línia, Domènech va destacar que aquest 2020, ha quedat palès, sense cap mena de dubte, el paper que ha exercit la UEA durant la pandèmia gràcies a tot el seu equip (el tècnic i la Junta Directiva) i que en realitat, són les seves raons de ser: lobby i xarxa.

El president va exposar que davant aquest any atípic, s’ha exercit més que mai el deure amb les empreses associades a l’entitat: esdevenir un grup de pressió davant els governs i l’administració per reclamar i defensar el que necessita el teixit empresarial, sent a la vegada l’altaveu de les empreses i autònoms a través de reunions i trobades amb l’administració, o a través dels mitjans de comunicació i xarxes socials.

En aquest sentit, Domènech va destacar les diverses iniciatives que han permès crear xarxa entre les empreses, com la creació d’un mercat d’intercanvi entre empreses, una borsa de professionals per al col·lectiu dels autònoms, o el portal B2B perquè les empreses associades puguin publicar, de forma gratuïta, els serveis que ofereixen.

Seguint amb la línia de la implicació de l’entitat i la bona sintonia amb la col·laboració publicoprivada, Domènech va destacar la consolidació i l’execució de la 9a edició de la Setmana de l’Ocupació d’Igualada i també, de l’organització i impuls conjunt amb l’Ajuntament d’Igualada per dur a terme l’Igualada Mentoring, un programa basat en la mentoria i que serveix per donar suport i consolidar les micropimes i autònoms de la ciutat d’Igualada.

També Domènech va exposar que com a totes les empreses, la UEA també ha hagut de reinventar-se per ser més forta i resilient: aprofitant la transformació digital i les plataformes virtuals per arribar a més públic i ajudar a les empreses -sòcies i no sòcies- i persones treballadores de la comarca: informant de les noves mesures, sobre diversos aspectes com la prevenció, les ajudes, com vendre, i tantes altres temàtiques i casuístiques que han servit per formar i respondre els dubtes i inquietuds davant la situació econòmica i empresarial generada per la pandèmia: com ha sigut la creació dels Webinars UEA, un cicle de sessions online que ha comptat amb més de 2.200 assistents als 34 realitzats durant el 2020.

També l’adaptació de la UEA en escenaris virtuals per dur a terme els seus projectes més destacats: el Fòrum Empresarial de l’Anoia –l’acte acadèmic de referència per presentar el document empresarial Empresa i Progrés, i que aquest 2020, va ser el torn de presentar el IV Empresa i Progrés: Llibre Blanc d’Infraestructures i Mobilitat de l’Anoia-, i la 20a Nit UEA, també, en format online. Ambdós actes van comptar amb l’assistència de més de 540 persones.

La feina comercial es va paralitzar i, malgrat les circumstàncies, la Unió Empresarial de l’Anoia no ha patit un descens dels associats. Si al 2019 es va tancar amb 619 associats, 2020 s’ha tancat amb 620. Destaquen els 24 nous socis que es van integrar la majoria gràcies a la feina de suport de la UEA davant la pandèmia.

Compromís social: el talent i la formació de la comarca

Malgrat la situació de pandèmia, des de la UEA s’ha aconseguit finalitzar la 2a. Edició del Programa d’Operacions combinant classes presencials i online. També s’han organitzat formacions en format híbrid i en format online i presencial quan la crisi sanitària ho ha permès. Com a mostra d’això, s’han realitzat 21 cursos que corresponen a un total de 655 hores de formació i a 324 persones amb la UEA. També durant aquest 2020, s’han gestionat 67 ofertes de feina.

L’aposta decidida pel bé comú, no deixar a ningú enrere, un planeta habitable per a tots i fer front a les futures crisis climàtiques, mediambientals i socials, és doncs, més urgent que mai i els ODS ens donen pautes per a fer-ho. Reafirmant el compromís empresarial, social i amb el territori, la UEA ha seguit amb la seva missió de poder contribuir i donar prioritat a l’Agenda 2030.

Un 2021 marcat per nous projectes

La Unió Empresarial de l’Anoia va exposar davant les empreses associades els diversos projectes que endegarà davant aquest 2021, tot i que seguirà mantenint i consolidant els diversos projectes i línies estratègiques que impulsa (ja sigui la continuïtat del programa d’inserció 30 PLUS, Les Professions del Teu Futur, la Setmana de l’Ocupació, l’Igualada Mentoring, entre altres).

Com a projectes destacats i nous, durant l’Assemblea es va destacar l’organització del 1r Postgrau en Comerç Internacional en col·laboració amb Fagepi i UdL; treballar i impulsar la sectorial d’acadèmies extraescolars i també en aquelles àrees relacionades amb els Fons Socials Europeus de cara a poder presentar algun projecte subvencionable o la creació d’una nova pàgina web, entre altres projectes.

L’Assemblea General de la UEA va finalitzar amb satisfacció general dels assistents pels resultats obtinguts el 2020, tot i la seva dificultat i complexitat, i des de l’entitat, s’espera seguir en aquesta línia i seguir comptant amb la il·lusió, el suport i la confiança de les empreses, entitats, associacions, persones col·laboradores i també de diverses administracions.