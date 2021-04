Això es deu a l’increment de l’ús de pantalles, que cada vegada agafen més protagonisme en els nostres hàbits del dia a dia, i també a l’impacte de la pandèmia del coronavirus, que ha agreujat la situació.

Són dades palpables i molt preocupants que reforcen els indicadors de l’OMS que preveuen que el 2050 la meitat de la població mundial tindrà miopia.

Hi ha qui parla d’una nova pandèmia silenciosa del segle XXI, però jo no ho qualificaria així, sinó d’una situació preocupant que cal abordar i buscar solucions de millora per evitar desencadenar patologies més greus com el glaucoma, el despreniment de retina o les cataractes.

El tractament que controla la miopia

En aquest context, a Òptica Rodrigo hem apostat per un nou tractament no invasiu que redueix la progressió de la miopia en els infants fins a un 60%. És un tractament únic a nivell internacional, que ja funciona a Àsia i bona part d’Europa, i que a Catalunya nosaltres som el centre pioner amb certificació que l’oferim.

Es tracta de MiyoSmart , una lent per ulleres dissenyada per la companyia nipona Hoya, juntament amb la Universitat politècnica de Hong Kong. La seva funció és realitzar un desenfocament perifèric de la imatge amb l’objectiu d’estimular la retina de manera uniforme. Un mètode que es diferencia de les lents estàndards que només focalitzen la imatge a la part central de l’ull provocant una sobrecàrrega de la retina perifèrica i com a conseqüència s’estimula el creixement de l’ull i augmenta la miopia.

Tot i ser un tractament nou, alguns dels nostres clients ja l’han començat i han vist els seus avantatges. I és que en general és molt ben acceptat entre els infants, i sobretot entre els pares i mares, ja que al ser unes ulleres és molt més còmode per als nens que no pas altres tractaments que són més invasius i incòmodes existents al mercat.

El tractament té una durada de 3 anys, al llarg dels quals fem un seguiment constant i acurat de l’evolució de la miopia de l’infant.

A Òptica Rodrigo hem apostat per aquest nou tractament seguint la nostra filosofia empresarial d’estar a l’avantguarda de les noves tecnologies, tant en l’ús d’equipaments de darrera generació com en la utilització de tècniques i tractaments visuals i auditius innovadors. Una filosofia que ja va impulsar el meu avi, fundador d’Òptica Rodrigo, i que hem seguit les següents generacions. Una visió empresarial, que sumada a la passió per la nostra feina i sota el lema “Cuidem els teus sentits”, ens ha portat a celebrar 74 anys de vida.