Converses a l’Havana a mitja llum (1)

El meu interès per viatjar a Cuba va començar en la meva adolescència. La revolució del 1959, els pòsters del Che Guevara, els llaços amb Catalunya, varen convertir l’illa en una mena d’Itaca de joventut, a la qual no vaig poder accedir -per raons econòmiques- fins que ser jove ja només era un record. Això sí, després del primer viatge en varen seguir tres més. El darrer aquest passat mes de novembre.

Arribar a Cuba una setmana després del darrer huracà i dos dies després d’un terratrèmol a la meitat de l’illa, no sembla que sigui el millor moment per arribar-hi, però el viatge ja estava planificat i, a més, els cubans m’han demostrat que sempre saben trobar alternatives a tota mena d’inconvenients.

L’huracà va trinxar la xarxa de torres d’electricitat i va malmetre algunes de les seves centrals elèctriques. En fer-se fosc, l’Havana es cobria de foscor i la majoria de locals de lleure, romanien tancats. L’alternativa va ser fer tertúlia al mateix hotel gaudint de les vistes al popular Malecón de l’Havana que, això sí, no tenia la seva habitual animació, sinó únicament el pas dels cotxes.

En una d’aquestes tertúlies antre periodistes i autoritats cubanes, vaig tenir ocasió de mantenir una conversa amb l’actual ministre de Turisme de Cuba, Juan Carlos García Granda (Cienfuegos, 1963) que ha estat l’impulsor de la construcció de nous hotels a l’illa i de la remodelació del popular Paseo del Prado de l’Havana. Una via que, malgrat tenir el mateix nom que una via madrilenya, en realitat va ser construïda a imatge i semblança de les Rambles de Barcelona.

García Granda no té la imatge clàssica dels revolucionaris cubans. De fet, va néixer quatre anys després de la revolució, però manté l’esperit desenfadat dels revolucionaris castristes. En el transcurs de la conversa li vaig preguntar, com a ministre de turisme, si temia que la imminent arribada de Donald Trump a la Casa Blanca seria com un altre huracà per a Cuba.

“Trump desarrolló ciento cuarenta medidas contra Cuba, despues vino la pandemia que fue otro impacto fuerte, y nosotros seguimos desarrollando el turismo. No sabemos que decisiones tomarà el gobierno americano, pero le puedo decir que nosotros hemos tomado la decisión de desarrollar el turismo con independencia de lo que haga Trump, por más complicado que nos lo ponga” em va dir amb una seguretat que en aquell moment em va semblar un xic agosarada.

Coneixedor de la meva condició de periodista català, el ministre va voler enviar un missatge als lectors de Catalunya “muchos cubanos son descendientes de catalanes, o de gallegos o, en mi caso, de asturianos. Eso nos hace personas felices, que llevamos la música y la cultura en la sangre, nos gusta que la gente que nos visita sea feliz y además tenemos un clima y una naturaleza excepcionales. Hemos preservado la arquitectura colonial, con muchos ejemplos de arquitectura catalana. Cuba es cultura y un país muy seguro. Para nosotros no existen los extranjeros, solo los turistas y los nacionales”.

La conversa en aquell hotel Melià del Paseo del Prado va continuar amb el ministre recomanant-nos algunes de les coses que els següents dies podríem gaudir a Trinidad, Cienfuegos, Varadero o Cayo blanco, següents etapes del nostre viatge.

Quan el darrer dia ens vàrem retrobar a Varadero el ministre em va insistir en que transmetés el seu missatge a Catalunya: “No hace falta que usted exagere las cosas buenas que ha visto en Cuba, con que explique la realidad, es suficiente”.

No tinc per costum exagerar i realment a Cuba es poden fer algunes coses úniques que només es troben en aquesta illa a nou hores d’avió. En parlem la setmana vinent.